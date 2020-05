Fakenews, hoax, usurpation d’identié : Appel à la vigilance pour séparer le bon grain de l’ivraie

INTERNET (SIWEL) — Les usurpateurs algériens antikabyles aidés par leurs relais locaux sont derrière la création de la copie de la page de RADIO SIWEL, un projet en gestation censé proposer le pendant audio 24/7 de la version texte du contenu de l’agence fondée en 2010 par le Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad).

En créant une « doublette » dont les publications ne sont qu’un ramassis d’immondices, de viles attaques contre des personnes physiques pour tenter de nuire à la crédibilité de la première agence d’information kabyle dont le professionnalisme et l’éthique journalistique ne sont plus à démontrer depuis bientôt 10 ans.

Alors que la page officielle de Radio Siwel a été créée le 26/06/2018 comme le démontre cette capture que fournit la fonction de Transparence de Facebook :

La fausse page a été créée le 22/10/2018, soit 4 mois après l’originale et comme on le voit, la page est gérée par 3 administrateurs qui se trouvent en Algérie dans les locaux des officines du DRS, le service de renseignement algérien :

Facebook auquel nos signalements ont été transmis via son interface et par voie d’avocat pour faux et usage de faux, usurpation d’identité, atteinte au droit de propriété intellectuelle… nous demande de patienter que le seuil des signalements soient atteint pour procéder à sa suppression et à la suspension des auteurs de ce délit manifeste.

Pour accélérer la procédure, la cyber-sphère des Kabyles souverainistes, les autres Kabyles épris de justice ainsi que les amis de la Kabylie et du peuple Kabyle, sont invités à signaler en nombre cette vulgaire copie à Facebook.

Vieux comme le monde, cette copie qui reprend tous les acronymes à la fois de SIWEL, MAK et ANAVAD, feint d’un coté soutenir le MAK et l’Anavad, puisque y sont vilipendés quelques uns de leurs opposants ou des militants expulsés ou démissionnaires et de l’autre coté jeter l’opprobre contre ces mêmes MAK et Anavad en faisant croire que notre mouvement se rabaisserait à de telles bassesses en colportant à longueur de journée des ragots et des insanités sans nom et des immondices sans limite.

Le mouvement indépendantiste kabyle, tout en s’arque-boutant à son leitmotiv qui est le recouvrement de la souveraineté de la Kabylie et la libération du peuple kabyle du joug arabo-islamiste algérien, demeure pacifique dans sa lutte pour sa juste et noble Cause.

Les vénérables militants, du MAK, des jeunes, des moins jeunes, des femmes et des hommes, sont d’honnêtes citoyens, et leur kabylité chevillée au corps leur a enseigné en gens civilisées de ne point usiter de pareils stratagèmes pour convaincre leurs contradicteurs car pour eux, leur force tranquille qui les anime leur dicte que seuls les arguments comptent.

Pour plus de vigilance, Siwel publie de manière permanente une liste exhaustive des organes d’information du mouvement souverainiste kabyle, que ce soit Siwel, le MAK ou l’Anavad ou les autres institutions affiliées à ces derniers. En cas de doute, pour séparer le bon grain de l’ivraie consultez régulièrement cette liste : https://www.facebook.com/notes/siwel-agence-kabyle-dinformation/liste-exhaustive-des-organes-dinformation-officiels-du-mouvement-souverainiste-k/2954693844609095

Tanmirt nwen/nkunt

La rédaction de SIWEL

Agence kabyle d’information

https://www.SIWEL.info

https://facebook.com/SIWEL.news

wbw

SIWEL 021200 MAI 20