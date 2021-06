FACE À LA DICTATURE MILITAIRE ALGÉRIENNE, SEULES LA RÉSISTANCE ET L’UNION PAYENT : NON AUX ARRESTATIONS ARBITRAIRES ! NON A LA TERREUR ! (COMMUNIQUÉ)

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

TASELWIT

PRÉSIDENCE

COMMUNIQUÉ

FACE A LA DICTATURE MILITAIRE ALGERIENNE, SEULES LA RESISTANCE ET L’UNION PAYENT : NON AUX ARRESTATIONS ARBITRAIRES ! NON A LA TERREUR

Ce qui se joue sous nos yeux depuis des mois, voire des années, est une question de libertés fondamentales, de démocratie et de droit(s). La terreur s’est amplifié et le régime algérien devenu fou, sévit désormais au grand jour, à visage à peine masqué, bafouant les droits élémentaires des citoyens, discriminant ouvertement les Kabyles de quelque obédience qu’ils soient.

Après avoir ciblé les militants du MAK, en les incarcérant à tour de bras, en les molestant dans les commissariats, en instrumentalisant l’appareil judiciaire pour mieux les réprimer, voilà qu’il décide sur un coup de tête, de classer le mouvement du MAK comme terroriste sans avoir apporté l’ombre d’une preuve de ce qu’il avance et ce au mépris des traités internationaux qu’il ratifie avec la certitude de ne jamais assurer son engagement. Il ya quelques mois c’était Djamel Azaïm, suivi de Lounès Hamzi, puis récemment de Younes Kaced, Maouche, Menad Maouche, Karim Fateh

Boudjemaa Bousselam, Faouzi Chakri, Zahir Ait Mansour, Djamel Djoudi , Marzouk Laoubi, Mohand Hadadou, Smail Mendas, … tous sous mandat de dépôt ! Beaucoup d’autres sont sous mandat de dépôt et peuvent être arrêtés à tout moment. Et la liste est ouverte !

Il y quelques jours c’était Ihsane El Kadi, hier, il s’en sont pris encore à Tabou, à Drareni, Nabila Smaïl, Aïssa Rahmoune, Bouchachi, … Nous leur apportons notre soutien et dénonçons leurs arrestations bien qu’ils ne nous aient pas ménagé lorsque nos militants se faisaient raffler violemment et qu’on les emprisonnait avec des dossiers vides. Nous savons qu’ils luttent pour la démocratie et cela nous suffit et nous convient parfaitement. Notre combat est politique, démocratique et appuyé par le droit international. Il est fondamentalement PACIFIQUE.

l’aveuglement est total et il risque de mener à une impasse et une violence généralisée que ce régime fait de bric et de broc affectionne particulièrement. Fondamentalement incompatible avec la démocratie, il rêve peut-être de rééditer ses folies des années 60, 70, 80 et 90. C’est la seule situation qu’il pense pouvoir gérer pour espérer se perpétuer. Mais nous sommes en 2021 et le monde a changé. Ce régime ne résistera pas longtemps et la violence qu’il érige en mode de gouvernance va finir par l’emporter. La Kabylie ne pourra lui servir éternellement d’abcès de fixation, même si les origines de cette obsessions sont lointaines et profondes.

Nous réitérons notre appel à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté, à toutes les organisations, à tous les villages, à toutes les associations à soutenir notre appel au boycott de ces élections du 12 juin, particulièrement en Kabylie où les opérations de bourrage d’urnes et d’acheminement de votants venus d’ailleurs ont visiblement déjà commencé sous escorte policière et militaire.

Libérez TOUS les détenus

La Kabylie ne votera pas le 12 juin. Elle n’est pas concernée !

Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

le 11/06/2021

