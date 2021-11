DEUX (02) ANS DE PRISON FERME ET 50000 DA DE PROCÈS CONTRE LA MILITANTE KABYLE MIRA MOKHNACHE POUR ATTEINTE À L’UNITÉ NATIONALE.

KABYLIE (SIWEL) — Après que le parquet colonial algérien ait requis cinq (05) ans de prison fermes assorties d’une amende de 50000 Da à l’encontre de Mira Mokhnache, militante et enseignante universitaire Kabyle, le verdict est annoncé lors de son procès du 16 novembre 2021 au tribunal colonial d’Amizour.

Mira est condamnée injustement à deux (02) de prison ferme et de 50000 Da d’amende. À rappeler qu’elle était sous contrôle judiciaire depuis plusieurs mois.

Mira est condamnée pour une soit disant atteinte à l’unité nationale et poursuivie pour :

1. Avoir appelé à rejeter les présidentielles, les élections législatives algériennes, les élections locales et le référendum sur la constitution.

2. Avoir appelé à l’indépendance de la Kabylie, à l’autodétermination du peuple Kabyle et à la création d’un parlement kabyle.

3. Avoir tenue des propos accusateurs à l’encontre de la police.

4. Avoir refusé de signer tous les PV (écrits en arabe) durant les interpellations abusives de la police, en revendiquant que tamazight devrait être une langue d’institutions.

Défendre le principe des libertés démocratiques est devenu un délit puni par une justice aux ordres qui ne cesse de condmander tout Kabyle qui milite et combat l’arbitraire qui s’abat sur le peuple Kabyle.

Tout notre soutien et solidarité à Mira et à tous ceux et toutes celles qui sont victimes de l’injustice algérienne.

