DES LIVRES EN LANGUE KABYLE POUR LES HABITANTS DE TAQARVUZT

TAQARVUZT (SIWEL) — Un lot de livres en langue kabyle a été distribué dans la journée du jeudi 04 mars 2021 à Taqervust, village sis dans la commune d’Aghvalu, relevant de la préfecture de Tuviret, par des jeunes Kabyles, chaleureusement accueillis par les takarvoustois, venant des quatre coins de la Kabylie entre autres les indépendantistes kabyles Ghilas At Wali, Syphaxe et M’Hand.

Ce lot, destiné principalement aux enfants, est composé de bandes dessinées bellement coloriées et de contes merveilleusement illustrés avec des photos d’animaux et de paysages naturels, inspirés du décore kabyle, qui font certainement plaisir aux petits bambins kabyles assoiffés depuis longtemps de lire dans leur langue maternelle. D’autres livres d’histoire amazighe et de littérature kabyle ont été également distribués aux adultes jaloux de leur patrimoine et de leur culture kabyle.

Ce geste, d’une symbolique grandiose est considéré comme étant une réponse aux ennemis de la Kabylie qui ont programmé sa disparition à travers leurs compagnes d’arabisation et d’islamisation menées, sans répit, par des mandatés du système colonial algérien, notamment pendant ces derniers temps. C’est une action qui vient suite à la compagne de distribution des livres des arabo-islamistes, amis et aimés de la France, en l’occurrence, d’Ibn Badis et Imir Abdelkader, organisée à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année, par une association diligentée par la Direction de la culture de Tuviret.

Suite à cette action, très décriée sur les réseaux sociaux, l’écrivain d’expression kabyle Houcine Louni, a proposé d’envoyer un lot de cent livres en langue kabyle, dans le plus grand village de Kabylie. « Après ce geste, les 13000 Kabyles de Taqarvuzt vont dormir d’un sommeil du juste », déclare Fateh, l’un des habitants du village.

Youva Amazigh

SIWEL 071328 MAR 21