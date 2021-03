DÉNONÇONS LES DÉLITS COMMIS À L’ENCONTRE DE LWENNAS ḤEMZI ET ǦAMAL AZAƐIM

PARIS (SIWEL) — Chaque jour qui passe, nous laisse ses traces… Chaque seconde et heure, Lounes Hamzi dans nos pensées tu demeures.

Un ami, un frère, et un infatigable militant qu’est entrain de subir l’acharnement et l’injustice de la machine dévastatrice du pouvoir colonial d’Alger. Dans un autre coin est incarcéré notre frère Azaim Djamel Aqavyli jugé et emprisonné arbitrairement par ces mêmes chiens errant du colonialisme arabo-islamiste.

Dénonçons ces injustices, ces délits commis à l’encontre de nos frères et soeurs. Soyons unis.

Affus deg uffus taεkem ẓẓayen ad tifsus.

Tilelli i Lwennas Ḥemzi

Tilelli i Ǧamal Azaεim

Massnsen Aylimas

SIWEL 191415 MAR 21