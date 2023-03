Décret GZM N° 2023/ASAN/FK/0201 portant nomination de Zidane Lafdal au poste de Vice-président du MAK et de l’Anavad

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE EN EXIL (ANAVAD)



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE (MAK)

TASELWIT

LA PRÉSIDENCE

Tagzemt / Décret portant nomination de Zidane Lafdal au poste de Vice-président du MAK et de l’Anavad GZM N° 2023/ASAN/FK/0201

DÉCRET PORTANT NOMINATION DE ZIDANE LAFDAL AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DU MAK ET DE L’ANAVAD

– Considérant le 5ème Congrès du MAK du 15/01/2023, tenu en présentiel à Paris et en distanciel à travers la Kabylie et le monde.

– Considérant la réélection de Mas Ferhat At Sεid (Mehenni) au poste de président du MAK et de l’Anavad pour un mandat de 4 ans

– Conformément à l’article 40 des Statuts du MAK

Le président de l’Anavad décrète :

Article 1 : Mas Zidane LAFDAL est nommé Vice-Président du MAK et de l’Anavad.

Article 2 : Il a pour mission d’assister le président de l’Anavad dans l’accomplissement de ses charges, de le représenter en cas de besoin et de le remplacer en cas d’empêchement majeur, voire de terminer son mandat en cas d’extrême nécessité.

Article 3 : Tous les responsables du MAK sont tenus, chacun en ce qui le concerne, au respect du présent décret.

Article 4 : Le présent décret prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de l’Anavad

Fait le 20/02/2023

Signé : Mas Aselway, Ferhat At Sεid