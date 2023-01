DÉCLARATION POLITIQUE DE PARLEMENT KABYLE

IMNI AQVAYLI – PARLEMENT KABYLE – KABYLE PARLIAMENT

DÉCLARATION POLITIQUE

Nous, parlementaires de l’Imni Aqvayli, réunis en plénière du 26 Novembre 2022 et après débat général sur la situation politique en Kabylie, avons entériné à l’unanimité la décision de la rédaction d’une déclaration politique dont voici le texte intégral :

Poursuivant son entreprise génocidaire envers le peuple kabyle et dans la continuité de l’opération « zéro Kabyle » initiée durant un colloque organisé au mois d’août 2019 à Mostaganem dans l’ouest Algérien, sous la supervision des forces de la gendarmerie et dont l’un des organisateurs notoires, ami intime du président algérien, a été promu entre temps sénateur du tiers présidentiel ;

De la crise anti-Kabyle de 1949 à la Guerre de 1963 qui a opposé la Kabylie à l’armée des frontières, aux prisonniers de Lambèse condamnés à perpétuité en 1976 en passant par les victimes des printemps Kabyle de 1980/1981 jusqu’aux 128 jeunes Kabyles innocents exécutés à bout portant durant les événements du printemps noir de 2001. Malgré tout cela et non rassasié par des centaines de morts et des milliers de blessés Kabyles durant la crise sanitaire due à la COVID-19, suite au refus des autorités coloniales algériennes de l’acheminement direct aux hôpitaux de Kabylie de l’aide médicale envoyée par notre diaspora, encore moins satisfait par les centaines de morts, brûlés vifs, des milliers de blessés, des dégâts inestimables entre l’espèce Animale, la faune et la flore, les arbres fruitiers et les oliveraies, ainsi qu’un écocide qui impactera négativement l’Eco-système pour les générations futurs, tout cela résultat des incendies criminels des mois d’août 2021/2022 qui on embrasés toute la Kabylie. Derrière tous ces crimes, exactions et tragédies, la main des services de l’État colonial Algérien est totalement engagée.

Le régime maffieux et voyou d’Alger pense pouvoir enfin soumettre le peuple Kabyle et le pousser a renoncer à son combat pacifique pour l’organisation d’un referendum portant sur son autodétermination au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et ce, a travers un terrorisme judiciaire qui dépasse tout entendement.

Dans ce sillage, plusieurs simulacres de procès impliquant des milliers de Kabyles, de simples citoyen.ne.s et militant.e.s indépendantistes anonymes jusqu’aux plus hauts cadres et responsables du MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie) et du GPK (Gouvernement provisoire Kabyle) à leurs têtes Mas Aselway Ferhat AT Sɛid (Mehenni) ainsi que des parlementaires de l’Imni Aqvayli, ont été organisés ces dernières semaines. Des peines surréalistes défiant l’ensemble des pactes et traités internationaux qui portent sur la défense des droits humains et la protection des droits des peuples autochtones et minoritaires, que l’Algérie a pourtant tous ratifiés, ont été prononcés sur la base de dossiers vides si ce n’est des accusations farfelues est montées de toutes pièces, qui oscillent entre 03 (Trois) et 20 (Vingt) ans de prison ferme jusqu’à 54 (Cinquante quatre) condamnations à mort.

Ces peines qui répugnent la conscience humaine, dévoilent à la face de l’opinion mondiale toute la haine et le racisme viscéral qui anime le colonialisme algérien envers la Kabylie et son vaillant peuple dont le pacifisme a façonné son histoire à travers des siècles depuis son existence.

L’IMNI AQVAYLI appelle l’ensemble des Kabyles à faire preuve d’une extrême vigilance et à déjouer toutes les stratégies diaboliques de l’État colonial algérien et à rester solidaire derrière le MAK et L’ANAVAD car, en condamnant Mas Aselway et les militants indépendantistes kabyles, c’est toute la Kabylie qui est condamnée et visée par le pouvoir colonial d’Alger.

L’institution législative kabyle apporte son soutien indéfectible à l’ensemble des prisonnier.e.s kabyles à leur tête Mas Aselway Ferhat At Sɛid (Mehenni) et exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus kabyles. Elle tient pour responsable le pouvoir colonial algérien quant à l’atteinte à l’intégrité physique et morale des prisonniers kabyles, otages d’un système aux abois est finissant.

Le parlement Kabyle exhorte une fois de plus, les gouvernements des pays démocratiques, les peuples du monde entier épris des valeurs de la justice, de la liberté et de la démocratie, du Conseil des droits de l’homme de L’ONU ainsi que l’ensemble des organisations et instances internationales de défense des droits humains et de la protection des droits des peuples autochtones et minoritaires, pour intervenir dans les plus brefs délais auprès des dirigeants politiques et militaires Algériens pour exiger d’eux de cesser les poursuites et emprisonnements arbitraires des citoyen.ne.s kabyles sur le simple et unique délit de KABYLITÉ et pour se conformer au droit international qui garantit au peuple kabyle le droit à l’organisation d’un référendum portant sur son autodétermination.

Gloire au peuple Kabyle

Vive la Kabylie Libre et Indépendante

Le Parlement Kabyle.

Kabylie, le: 03/12/2022.