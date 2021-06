DÉCLARATION DE MILITANTS POLITIQUES ET DE PERSONNALITÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE KABYLE

À l’issue de la rencontre de militants(es) politiques et d’acteurs de la société civile qui s’est tenue le 29 mai 2021 à Ighil Guilef, près d’Aqvu, en Kabylie, la présente déclaration a été adoptée :

Aujourd’hui, la Kabylie est menacée dans son existence même. Elle l’est comme elle ne l’a jamais été dans son histoire. Le pouvoir algérien a clairement dévoilé ses intentions aux relents génocidaires contre les Kabyles. Pour ce faire, il va jusqu’à violer ses propres lois et à piétiner ouvertement les traités internationaux qu’il a pourtant ratifiés.

Pour se maintenir en place, le régime algérien est prêt à entraîner tout le monde, les non kabyles inclus, dans le chaos et la désolation. La violence et la répression qu’il sur-instrumentalise s’abattent indifféremment sur chaque Kabyle et cela appelle urgemment une réponse collective en vue d’une riposte résolue, efficace et pacifique.

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté le risible mensonge d’État par lequel un mouvement politique pacifique, le MAK, est cyniquement assimilé au terrorisme et ce, aux fins de justification/légitimation d’un vieux plan démoniaque conçu contre la Kabylie.

Les intimidations, les menaces, les violences physiques et morales, les arrestations, les détentions arbitraires et l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire algérien contre les militants politiques et les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, ainsi que les organisations et associations kabyles sont des signes qui connaissent une soudaine recrudescence, présageant un risque de voir la Kabylie précipitée dans un scénario plus sombre que tout ce qu’elle a subi jusque-là.

Face à ces menaces, multiples et réelles, nous appelons chaque Kabyle, où qu’il/elle soit, de quelque orientation politique soit-il/elle, à l’union sacrée en vue d’engager un dialogue serein et responsable pour la mise en place de notre riposte. Une riposte qui sera forte et pacifique et que nous devons opposer, solidairement et fermement, à un régime qui ne nous laisse point d’autres choix que celui de la soumission ou la mort.

Comme disait Lounès Matoub, « Anda yella weqvayli, ad t-neqsed, ad t-nesseḥdeṛ ».

À cet effet, nous appelons d’ores et déjà toutes et tous les Kabyles, en Kabylie et à l’étranger, à tenir simultanément, des rassemblements pacifiques sur les places publiques de leurs communes de résidence, le samedi 5 juin 2021 à 13h heure de Kabylie (GMT+1) et ce, pour exiger du pouvoir algérien :

La libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus d’opinion.

L’arrêt des intimidations et des harcèlements administratifs, policiers et judiciaires que subissent des citoyens engagés et des militants politiques pacifiques.

Ighil Guilef, le 29 mai 2021.

Si vous souhaitez signer cette déclaration, merci d’envoyer un court message à l’adresse électronique suivante :

[email protected]

Les premiers signataires :

Kamira Nait Sid, Présidente du Congrès Mondial Amazigh (CMA)

Mustapha Brahiti, Détenu de Tafsut Imazighen 1981

Mourad Chabane, Poète et militant politique Kabyle

Sofiane Ouali, Avocat et défenseur des droits humains

Kader Houali, Avocat et défenseur des droits humains

Abdennour Abdesslam, Auteur et militant kabyle

Akkouche Lounis, Militant kabyle

Aksel Bellabbaci, Président de la Fédération kabyle de football

Allas d Tlelli, Auteur

Mourad Sadi, Auteur

Sofiane Othentik, Cadre associatif

Arezki Mehrour, Militant politique

Makhlouf, Chanteur kabyle

Farès Mansouri, Militant Amazigh

Haddad Kamal Azzedine, Avocat et militant des libertés

Mohand Meziani, Militant politique et défenseur des droits humains

Comité de soutien Maouche Menad, Ouzellagen

Comité de soutien Djoudi Djamel, Sedouk

Ahmed Nekkar, Auteur Kabyle, ancien détenu des années 70

Soufiane Dekkal, Avocat

Zidane Lafdal, Premier ministre de l’Anavad

Shamy Abranis, Réalisateur et écrivain

Tenna At Ali, Chanteuse Kabyle

Racid At Ali uQasi, Professeur universitaire (Ontario, Canada)

Zahir Boukhlifa, Journaliste

Rachid Bandou, Président de l’association amitié Québec-Kabylie

Aksil Azru Loukad, Militant

Moula Wezna, Syndicaliste, militante politique associative et ancienne élue APW

Meziane Abane, Journaliste

Murad At Lwenas, Amnesty international USA.

Hmimic At-Lmulud, Professeur de Langue et Culture au Département d’Etat, USA

Mustapha Kaci, Militant, Montréal, Québec

Djamel Boukhoulaf, Enseignant, Montréal

Ali Aalayan, Manager de projets, Montréal

Hassiba Remdani, Enseignante et écrivaine, Montréal

Azal-Isek Ifalene, Linguiste, Chicago

Toufik Aksel Dehas, Manger en électronique

Hamid Challah, Professeur de sport

Abdellah Mohsaid, Travailleur autonome, Montréal

Belaïd Sebti, Enseignant, Montréal

Reza Selhi, Enseignant, Montréal

Idir Hettal, Enseignant, Montréal

Mastan At uAmran, ingénieur USA

Amor Nouri, Informaticien, USA,

Hakim Seddiki, Artiste/Chanteur, Virginie, USA

Lhafid At Sliman, Militant Montréal, Canada

Ammar Lakehal, Expert international en Taekwondo, Canada

Zayen, Chanteur kabyle

Achour Oukacha, Professeur de musique

Yuba Imazighen Anazur, Chanteur kabyle

Ahmed Benamara, Ancien élu à la Mairie de Tizi-Ouzou

Larbi Yahioun, Auteur

Sonia Nat Yahia, Présidente Union des Femmes Kabyles

Ali-Yahia Chérif, Membre fondateur du CRN

Yanis Adjlia, Militant des causes justes

Mhenna Tigrini, Artiste

Samir Oukaci, Chercheur en Histoire et Anthropologie du monde kabyle-Amazigh

Karim Smaili, Militant associatif et Animateur du Café littéraire de Tichy

Halim Oussalah, Membre du Comité de Soutien aux militants d’At Abbas

SIWEL 012155 JUIN 21