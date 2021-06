DECLARATION DE MAITRE KADER HOUALI SUITE A L’INTERDICTION DE SA CONFÉRENCE À TICHY

KABYLIE (SIWEL) — La conférence que je devais donner pour le café littéraire de Tichy au centre culturel de la même ville, a été empêchée par les autorités de la wilaya de Bgayet. Le thème de la conférence « instrumentalisation de la justice : quel impact sur les droits de l’Homme en Kabylie ? », n’était pas du goût des autorités locale de la wilaya.

En effet, le wali himself, accompagné du chef de daira, chef de sûreté de wilaya ainsi que le maire de Tichy, était venu superviser l’empêchement par la force publique de cette conférence. Motif évoqué : le thème de la conférence porte à confusion. Drôle d’alibi ! Le maire, qui a joué au porte parole du wali, était venu me voir pour me demander de changer le thème de la conférence si je voulais l’animer. Une injonction à laquelle j’ai répondu par un niet catégorique.

Il était inconcevable pour moi de courber l’échine devant la volonté de la police de la pensée. C’était une question de principe pour moi. J’avais préféré que la conférence ne se tiendrait pas que de changer de thème. Aussi, compte tenu de l’ambiance électrique qui régnait dans la salle, j’avais décidé de donner un autre rendez-vous aux organisateurs pour éviter qu’il y ait des émeutes, sachant que l’assistance était très en colère contre cette interdiction, la première en son genre depuis l’existence du café littéraire de Tichy.

Tout en dénonçant ces pratiques d’une époque qu’on croyait révolue, je tiens à lancer un signal d’alerte quant au rétrécissement du champ des libertés, notamment dans cette région qui a donné une énième gifle au régime après le zéro vote du simulacre dernier, et qu’on fait tout pour lui faire payer sa rébellion.

Vive la liberté d’expression !

Maitre Kader Houali

Avocat au barreau de Tizi Ouzou.

SIWEL 200909 JUI 21