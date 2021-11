Décès de Macinissa Mezache, message de condoléances du président Ferhat Mehenni

Macinissa Mezache du village d’At Vuɛḍa dans la confédération des At Γuvri, vient de nous quitter aux Etats-Unis, à l’âge de 72 ans, rejoignant sa mère décédée en janvier dernier en Kabylie à l’âge de 96 ans.

Militant actif de la cause kabyle, c’est lui qui a traduit en anglais la majorité des documents officiels du MAK et de l’Anavad, il a notamment participé au premier lever du drapeau kabyle devant le siège de l’ONU à New York le 11 octobre 2015, exemplaire du drapeau qu’il a tenu à se faire dédicacer par le président Ferhat Mehenni.

Diplômé de l’Institut de Recherche sur le Son et les Vibrations de Southampton, en Angleterre et d’une Maîtrise et Doctorat en Acoustique à l’Université de Houston au Texas, il a exercé sa carrière au sein de grands groupes tels que Crown Equipment Corporation, Emerson Climate Technologies et Texas Oil Co et United Technologies de Syracuse dont il était retraité depuis 2019.

Il avait récemment annoncé à sa famille avoir réservé son billet pour entrer en Kabylie en décembre prochain; il voulait contribuer à l’amélioration de l’environnement de son village, participer au reboisement, poursuivre la plantation d’oliviers qu’il avait commencé il y a quelques années…

Suite aux incendies criminels déclenchés par le régime algérien qui ont ravagé la Kabylie cet été, il avait proposé de mettre en place une taxe en Kabylie pour financer une force de garde-champêtres à mettre en service pendant la saison sèche (juin à octobre).

Le Président Ferhat Mehenni est touché par le décès de Macinissa Mezache, dont l’énergie et l’enthousiasme sont une source d’inspiration pour des générations de Kabyles. À sa famille et à ses proches, il adresse ses condoléances respectueuses.

C’est ce samedi 27 novembre que ses funérailles étaient prévues à Troy dans l’Etat de l’Ohio. Qu’il repose en paix.

