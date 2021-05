CRIMES INAVOUÉS ?

KABYLIE (SIWEL) — Un crime occulte disent-ils. Mais il n’a jamais été aussi authentifié et signé qu’en Algérie, entre les galonnés et les barbes-Fln, qui se font la courte échelle à l’assaut d’une Kabylie indomptable pouvant entraver l’implantation irréversible de la culture arabo-islamique.

La chasse aux kabyles ne date pas d’hier; on pourrait dire qu’elle a l’âge de l’Algérie « arabo-islamique » , mais en réalité l’assassinat a commencé avec les martyres Bennaye Ouali et ses amis M.A.Menguellet et O.Hamouda .

Aujourd’hui, nous les entendons tous dans ce registre macabre , chercher d’empêcher la progression de l’identité kabyle dans tous les sens du terme. Des conspirateurs de Mostaganem sous la protection de la gendarmerie, donc de l’Etat, qui se sont entendus sur l’élimination des kabyles, dans leur formulation simple et radicale de » zéro kabyles « , à l’ordurier F.Boumala qui réduit une tragédie de 128 morts et des milliers de blessés, à un simple détail de la vie nationale algérienne; en n’oubliant pas Saliha la folle, Zitot, Mokri, Soltani, Zeghmati et compagnie qui ne sont pas les plus tendres , et toutes leurs imprécations sont faites sous l’oeil goguenard de Tabou la voix de son maître, qui ne rate pas une occasion de jouer le rabatteur des crédules kabyles dans le creuset arabo-islamique à ses maîtres et néanmoins adeptes de l’ethnocide publiquement revendiquée par ces chiens.Tabou est le plus zélé, mais ses amis Bouchachi, Aouchiche, Bouakouir et même Sadi et M.Belabbas ne sont pas innocents de l’engluement de la Kabylie dans ce magma A.I.

Mais ces dernières semaines, on a entendu des vertes et des pas mûres sur le MAK et ses dirigeants, et les intentions se sont précisées, et on ne peut plus clair sur la préparation d’un pogrom sur les kabyles à l’exemple des Hutus sur les Tutsis au Rwanda. C’est le b.a.-ba de tous colonialistes qui ne trouvent rien de mieux à faire avec les autochtones, que de chercher à les réduire avant de les étouffer; et l’Algérie fidèle à ce principe, transmis de bouche à son oreille par son créateur, la France, a tout essayé en kabylie et elle continue de s’enferrer dans ses combines aussi ridicules que sa république.Des kabyles de valeurs , on n’en a vu tués, de l’accident de la route au terrorisme en passant par des attentats; de Mameri à Djaout, Boussebsi, Matoub , Maqbel et beaucoup d’autres , mais quelle que soit la forme, c’est trop flagrant pour les imputer à quelque chose ou à quelqu’un si ce n’est à cette fantoche république.

Aussi grave soit ce funeste projet, qui peut vraiment s’en étonner connaissant les traditions scélérates des gouvernements successifs et leurs meurtres et persécutions permanentes depuis la remise des clés du pays par la France et le mode d’emploi qui va avec; surtout à notre égard, résistants incessants depuis la première cartouche des années 1830. Souvenons-nous que dès les premiers instants de la république démocraTOC algérienne, l’amazighité était l’objet d’interdit; et la simple détention de l’alphabet tifinagh suffisait à être condamné, chassé de son travail, arrêté. C’est la révolte estudiantine de 1980 qui a introduit frontalement dans le débat, la problématique de la culture amazigh et comme chaque événement est la suite logique de causes souvent justes, l’étincelle était donnée par l’interdiction de la conférence de l’écrivain et anthropologue M. Mameri sur les poèmes kabyles anciens et qui avait effrayé dans le poulailler algérien de voir bourgeonner et se répandre, la langue kabyle.

Le mépris n’en demeure pas moins quotidien de la part de cette Algérie à l’égard de l’Amazighité , plus encore de la Kabylité, malgré des sursauts de dignité, de requêtes, de révoltes, tout le long de ces quarante dernières années. Qui peut oublier le printemps noir de 2001 qui a vu « notre armée » tirer à l’arme automatique sur des jeunes, filles et garçons, sous le prétexte incroyable de manifester sans autorisation pour crier joyeusement leur Kabylité? 128

MORTS et des milliers de bléssés. Ils ont cherché à terroriser toute la Kabylie. Aucun citoyen algérien n’a crié CESSEZ LE FEU !!

Aucun ordonnateur criminel de cet assassinat n’a été importuné à ce jour. Le comble du comportement satanique est celui des algérois, lesquels en ce jour du 14 Juin de la même année ont répondu à l’appel ou la suggestion des services pour accueillir le million de leurs visiteurs kabyles, venus remettre à la présidence , la plateforme ( d’El Kseur ) avec une violence inouïe , en leur jetant par dessus leurs balcons de l’eau bouillante pendant que d’autres libérés de prisons sont missionnés pour abattre du kabyle aux couteaux, à la matraque, sous l’œil ébahi des kabyles algérois évalués, paraît-il, à plus de 50% de la population de la ville , de « notre capitale ».

Chacun de nous peut citer à profusion des situations où la Kabylie a été humiliée, torturée, blessée; endeuillée, mais pas seulement; tendez l’oreille et écoutez les responsables politiques des partis kabyles algérianistes comme le RCD et le FFS. Entendez-les parler de leur pays : felqen-t, hudden-t, zzenzen-t , ccan-t. rzan-t des descriptions et des analyses violentes, explosives, insupportables. En les entendant, vous vous dites qu’ils vont passer à une révolution armée pour chasser l’étranger. Mais vous vous trompez bien sûr, car démocrates qu’ils sont, et dans un parcours du combattant, Ils vont d’un plateau de télévision à un autre, d’un micro à un autre,déclamer leurs analyses et laïus , et vont ensuite donner la bise à leurs collègues islamistes et se faire servir un thé parfumé à la buvette de l’assemblée ou un whisky on the rocks dans une de ces brasseries de Marseille, qui font que la vie soit belle agréable dans le pays des kouffars. Ils voient bien que le ver est dans le fruit et qu’il est irrémédiablement pourri et qu’aucune réforme possible ne peut être envisagée dans ce pays, sinon une guerre civile qui serait entre l’alliance militaro-islamistes et le reste de la population. Quant a une élection « démocratique », en dehors des quotas minimums de sièges qui leurs sont octroyés, et les milliards qui vont avec pour les vassaliser , ils ne peuvent espérer plus. Et le paradoxe dans tout cela , est que lorsque, un homme courageux, Monsieur F. Mhenni , déterminé, parce que conscient du grave danger qui menace la Kabylie à chaque instant de la vie de ses citoyens , propose un projet de survie, d’émancipation, là ils freinent des quatre pattes, ils ne sont plus partant. Pourquoi ? juste de l’orgueil mal placé et c’est inconcevable ou pour préserver un poste ou des avantages acquis dans cette société on ne peut plus corrompue dans le monde , et c’est irresponsable et mesquin ?

Ces adeptes du wait and see qui dure d’une crise à une autre , depuis tant d’années , exaspèrent les kabyles qui ne voient rien venir, sinon des agressions en cascades et qui éloignent l’événement de la libération de la Kabylie, passage obligé , nécessaire et urgent pour la renaissance d’une Kabylie meurtrie, défigurée, et pour une Algérie peut-être apaisée, qui sait ?

C’est pourquoi il est fait appel à tous les kabyles de prendre conscience que leur pays, la Kabylie, est dans l’oeil du cyclone; et qu’il est temps aux adhérents et sympathisants du MAK , plutôt discrets aujourd’hui, de se montrer en force, déterminés, de donner une visibilité plus intense, pour mieux faire valoir sa présence et son influence, et faire face à l’adversité plus que jamais menaçante, maintenant que tous les algériens qui pensent , et il y en a, admettent

que le MAK est loin de ce dont on l’accuse , et reconnaissent sa lutte pacifique, dans un positionnement de dialogue et de concertation , et ils savent comme nous savons, que voyous que vous êtes, galonnés et salafistes, vous n’avez jamais été que du théâtre de marionnettes des mêmes puissances française et moyen orientale dont vous nous accusez éhontément être soutenus. Comme un rouleau compresseur, des forces brutales convergent vers nos terres, à plusieurs niveaux et pour des objectifs précis :

L’armée, étant maître du pouvoir et veille à le garder, souvent pour résoudre ses difficultés internes entre clans, mais certainement aussi pour ne jamais laisser découvrir leurs crimes et leurs turpitudes , et plus grave encore, pour se donner des occasions d’intervenir militairement, s’insinue dans le milieu politique kabyle dans des combines de soutien à l’un par rapport à l’autre et l’inverse ; ou leur inventer un délit , un motif de condamnation ou de réprobation par les kabyles, pour alimenter et exacerber leurs différents et créer un climat de tension, éloigner les investisseurs potentiels pour créer les conditions de paupérisation de notre pays, et cerise sur le gâteau, mener plus sérieusement une guerre sous prétexte d’une présence d’activités terroristes, comme vient de le claironner honteusement et mensongèrement le ministère de la DEFONSE nationale. Tout ceci pour déstabiliser et détruire la Kabylie et la faire taire à jamais.

La mouvance islamiste pour l’endoctrinement religieux, et en camouflage via les enfants du pays, se fait passer pour une philanthrope par des donations en mosquées, livres du coran ( pas sur les leçons de choses, d’apprentissage, non ), et autres produits alimentaires pour quelques nécessiteux. Des kabyles tentés par l’appât du gain, un manque d’estime, ou par naïveté, collaborent avec ces fanatiques pour introduire, sans évaluer la dangerosité, la gangrène salafiste dans le corps sociale kabyle pour propager un langage, un accoutrement, d’autres valeurs, une idéologie, une autre culture pour étouffer la nôtre, pour nous asservir, nous avilir et pour servir de force d’appoint dans leurs entreprises funestes terroristes. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, nous sommes en permanence l’objet d’influence et d’acharnement à l’assimilation orientale et même à la servilité par notre tendance à inférioriser notre identité, conséquence de tant d’années d’intoxication idéologique arabo-islamique. On l’a vérifié à notre dépend, chaque fois qu’il y a agression du pouvoir envers la Kabylie, les partis islamistes prennent fait et cause pour le pouvoir assassin, conditionnés qu’ils sont à nous considérer comme des juifs parce que rétifs à leur endoctrinement et pour notre proximité avec les valeurs libérales de la francophonie. Comme ils sont jaloux de l’esprit fécond des juifs et de leur patriotisme sincère ( la Palestine c’est autre chose ), et jaloux de notre regard apaisé et critique sur la religion, de notre esprit ouvert et cosmopolite, ça tombe sous le sens qu’ils nous haïssent , et nous considèrent comme les ennemis de l’intérieur. Le couple qu’ils forment avec les galonnés, trouvent son bouc émissaire en la Kabylie qui est leur exutoire préféré et habituel pour résoudre leurs crises internes, ou détourner l’attention des algériens susceptibles de troubles pour une éventuelle insatisfaction en rapport a la

multitude de problèmes que rencontre la population au quotidien. Il y a un ruisseau de sang entre vous et nous, ajouté à soixante années de patience vaine de vous voir renoncer à vos récurrentes persécutions et votre mépris à l’égard de notre Kabylité et de notre langue que vous vous ingéniez à ne pas prononcer par simple arrogance et supériorité empruntée et ridicule. Car qui peut imaginer que vous ne connaissez rien du kabyle ? mais si ! peut-être avez-vous peur que qu’il prenne son envol et surpasse cette

langue » sacré », l’arabe , qui n’a de sacré que le diabolique rôle que vous assignez à votre religion d’étouffer l’Amazighité dans ce pays ? vous faites de la religion un instrument de mort, qui a envie de l’aimer ou de croire en elle ?

Il est plus que salvateur de se résoudre à nous quitter et de rentrer chacun chez soi, pour entreprendre des relations mutuellement fructueuses entre nos deux peuples kabyles et algériens. Cette perspective de bonnes relations doit nous obliger aujourd’hui à envisager une séparation à l’amiable pour un voisinage amicale, de respect mutuel et de non ingérence.

Après soixante années de pouvoir , ce couple de malfaiteurs, de potentats a avili la nationalité algérienne qui suscite, méfiance, un rejet et même assimilée à la corruption et l’immoralité. Pendant tant d’années où vous vous livrez à ce jeu de destruction, ailleurs les hommes de pouvoir dignes de ce nom travaillent à l’essor économique de leur pays à inculquer à la jeunesse l’amour de la patrie, le sens du devoir, de la responsabilité, de discipline, la fierté de soi et de l’honnêteté . VOUS, vous vous exclamez, EURIKA ! nous avons le pouvoir, à nous la RENTE. Et on est là . Pays riche , citoyens pauvres et indésirables partout.

Honte a vous.

Hocine O.

SIWEL 170105 MAI 21