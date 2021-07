COVID ET DÉMAGOGIE

KABYLIE (SIWEL) — On s’attend ce vendredi à une grande manipulation du régime en Kabylie. Deux ans sans aucune image sur les télés, ni article sur un journal. Huit années d’insultes et de racisme anti Kabyle sans que ce pouvoir ne daigne mettre en prison une personne, 20 ans depuis les massacres de 2001 où 128 jeunes furent assassinés à balle réelle sans qu’aucun tireur ne soit mis sous les verrous, des dizaines de jeunes manifestants et autres militants mis en prison pour raison d’opinion croupissent dans les prisons sans jugement, une région dépourvue d’investissements poussant les jeunes à aller ailleurs, vidée de ses ingénieurs, de ses médecins, sans qu’aucune décision économique ne soit prise pour arrêter cette effusion économique,…. mais ce vendredi, nous assisterons probablement à la plus grande manipulation et détournement de manifs jamais vécu dans l’histoire de ce pays. Nous aurons probablement aussi des cars et camions bien remplis venant des quatre coin du pays pour démontrer l’attachement de la Kabylie à l’Algérie.

Au moment où des voix appellent à surseoir les marches pour cause de situation COVIDi que dramatique, ils appellent à se rendre en Kabylie pour marcher et diffuser davantage ce virus. La Kabylie est encore une fois appelée à se justifier au lieu de corriger les erreurs du passé et juger les responsables. Le populisme à travers le monde se niche au beau milieu des populations souvent primitives à l’image des peuples d’Afrique du nord.

M. Belkacem

SIWEL 221650 JUIL 21