Covid-19 : L’Anavad demande la mise sous cloche sanitaire internationale de la Kabylie

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

A Son Excellence, le Secrétaire Général des Nations Unies

Aux Honorables membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies

A Monsieur le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé

Objet : Demande de mise sous cloche sanitaire internationale de la Kabylie

Excellences

La Kabylie fait face à une vague de la COVID-19 d’une rare violence. Les hôpitaux saturés et démunis de moyens sont devenus des mouroirs enregistrant des centaines de morts quotidiennement, depuis plusieurs semaines.

Par mesure de rétorsion contre le dépôt auprès Secrétariat Général de l’ONU, le 28/09/2017, du Mémorandum pour le droit à l’autodétermination du peuple kabyle, l’Algérie, pays colonisateur, y favorise la prolifération de la maladie, ce n’est pas par hasard si les marches du Hirak sont encouragées et favorisées en Kabylie et interdites partout ailleurs au mépris des règles sanitaires les plus basiques et n’y déploie que des actions répressives contre de pacifiques militants politiques qu’elle s’entête de traiter de « terroristes » au mépris du droit international.

L’opération « Zéro Kabyle » en Algérie décidée entre le 18 et le 20 août 2019 par de proches collaborateurs de l’actuel président algérien, Abdelmadjid TEBBOUNE, est en train de trouver le moyen d’extermination des Kabyles par la pandémie.

En revanche, pour masquer sa gestion catastrophique de cette énième crise sanitaire, le régime algérien profite de l’occasion pour mettre en avant l’argument religieux notamment en distribuant via ses corps constitués des Corans aux personnels soignants.

Même des demandes d’approvisionnement de nos établissements sanitaires en oxygène sont refusées par les fournisseurs du précieux gaz. A rappeler qu’il y’a un an,

C’est grâce à la mobilisation de la société civile tant en Kabylie qu’en diaspora, avec le soutien du gouvernement Provisoire Kabyle en exil et ce malgré les entraves rencontrées sur le terrain de la part de l’administration algérienne que la Kabylie s’organise pour s’autoconfiner. Rappelons à cet effet que l’Aza-Rouge a eu toutes les difficultés du monde à acheminer les aides vers les établissements hospitaliers et ce depuis le début de la pandémie. Certains ayant reçu des menaces pour dénoncer les donateurs et restituer les dons reçus.

Devant une situation dramatique et hors de contrôle, je vous adresse cette supplique de mettre de toute urgence le pays kabyle sous cloche sanitaire internationale.

Veuillez, Excellences, recevoir mes salutations avec l’espoir que notre appel reçoive un écho favorable auprès de vos institutions.

Exil, le 28/07/2021

Signé : M. Ferhat MEHENNI, président de l’Anavad

SIWEL 281515 JUIL 21