COORDINATION MAK-AMÉRIQUE DU NORD : ÉLECTION DU BUREAU EXÉCUTIF EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2022

Ce dimanche 02 janvier 2022, les cadres, militantes et militants de la coordination MAK Amérique du Nord, regroupant le Canada et les États-Unis, ont tenu leur assemblée générale ordinaire. Présidée par Mas Karim Achab, assisté par Mas Reza At SƐid pour le renouvellement du bureau exécutif de la coordination selon les statuts du MAK, et le règlement intérieur de la coordination Amérique-du-Nord.

Après la validation de la liste des présents, l’écoute de l’hymne national kabyle, l’observation d’une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes kabyles assassinées par l’État coloniale algérien, et après avoir mentionné leur soutien et leur solidarité indéfectible à tous les détenus politiques kidnappés et emprisonnés, les militantes et militants ont approuvé le bilan moral et financier des années 2020 et 2021. Par la suite, le président de la séance a présenté les candidats au poste de l’exécutif. Après délibération, les militantes et militants ont approuvé démocratiquement à l’écrasante majorité le nouveau bureau exécutif de la coordination.

Une réunion d’installation a eu lieu le mercredi 5 janvier 2022 durant laquelle les postes statutaires suivants ont été votés : • Amer Umejqan est reconduit au poste de président, et afin de réussir bien sa mission, il sera assisté par :

• Azal Ifalene au poste de secrétaire général ;

• Aksil Asafou au poste de trésorier ;

• Jamal Imessouden au poste du chargé de communication ;

• Mourad At Lwenes au poste du chargé de l’organique.

Le bureau de la coordination s’est engagé à assurer sa mission première qui est de porter le projet du mouvement, consolider ses structures, internationaliser et défendre la cause kabyle.

Vive le peuple kabyle, Vive le MAK, Vive la Kabylie libre et indépendante.

Reza At Sɛid, P / Bureau de la diaspora du MAK.

SIWEL 082205 JANV 22