CONVOI DE GENDARMERIE TERRORISTE ALGÉRIENNE RENVOYÉ PAR LES BRAVES CITOYENS D’ILLILTEN À IFERHOUNENE

FERḤUNEN (SIWEL) — Les braves citoyens de la région d’Illilten ont renvoyé un convoi de gendarmerie venu spécialement pour arrêter des citoyens suspectés d’être des militants du MAK, ces trois lettres devenues la bête noire de ce pouvoir colonial, un régime terroriste qui tremble devant le pacifisme et la sagesse des militantes et militants du MAK, et qui a trouvé l’arbitraire, la séquestration et écraser les droits comme unique solution devant le soutien du peuple kabyle et sa conscience du projet « Zéro kabyle » ayant mis la Kabylie entièrement dans son collimateur.

Un geste héroïque, une action très significative de Laεnaya des villages kabyles, un exemple à suivre par les villages des quatre coins de la Kabylie, où les droits de l’homme sont bafoués et les citoyens kabyles sont humiliés par les allées et venues des assassins des 128 martyrs qui violent toute honte bue les enceintes de nos villages.

Soyons unis, solidaires et surtout vigilants.

SIWEL 102310 SEP 21