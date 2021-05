CONDOLÉANCES DU PARLMENT KABYLE AU PREMIER MINISTRE MAS ZIDANE LAFDAL

IMNI AQVAYLI

PARLEMENT KABYLE

KABYLE PARLIAMENT

TASELWIT

PRÉSIDENCE

Honorable Monsieur le premier Ministre du Gouvernement Provisoire Kabyle (Anavad),

Au nom de tous les députés du Parlement Kabyle, et en mon nom personnel, j’exprime mes condoléances à la suite du décès de votre père, Dda Yusef.

Le départ d’un père est une perte lourde et irréversible. Nous partageons sincèrement et douloureusement votre peine et votre chagrin.

Nous vous souhaitons force et endurance, à vous et vos proches, en ce moment difficile.

Que son âme repose en paix

Le président du parlement Kabyle

SIWEL 052043 MAI 21