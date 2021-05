CONDOLÉANCES DE LA COORDINATION MAK AMÉRIQUE-DU-NORD AU PREMIER MINISTRE DE L’ANAVAD, MAS ZIDANE LAFDAL, SUITE À LA DISPARITION DE SON PÈRE

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COORDINATION AMÉRIQUE-DU-NORD

C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès du père du Premier ministre du Gouvernement provisoire kabyle (Anavad), Zidane Lafdal, en Kabylie.

Au nom de toute la Coordination MAK-Amérique du Nord, nous tenons à lui témoigner toute notre sympathie et notre soutien en ces moments extrêmement difficiles.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille et tous les proches du défunt, tout en leur souhaitant beaucoup de courage afin de surmonter cette dure et douloureuse épreuve!

Que son âme retrouve la paix éternelle!

Signé :

Coordination MAK-Amérique du Nord

Le 05-05-2021

————————————————————–

S leḥzen d ameqran i ɣ-d-ywweḍ lexvaṛ n tmettant n vava-s Zidan Lefḍel, aneɣlaf amenzu n Unavad Aqvayli Uɛḍil.



S yisem n Tesmunt n MAK-Marikan Ugafa, neḍmen Mass Zidan Lefḍel s iveddi ɣer yidis-is di tallit-agi taqessḥant.



Nessaram-as tavɣest i netta d twacult-is d imeddukal-ines s umata, tavɣest ara ten-iɛawnen i wakken a d-kken nnig n lqeṛḥ d leḥzen i d-tesseɣli tmettant-a fell-asen.



Ad isgunfu di talwit n levda !



Tasmunt MAK n Marikan Ugafa.

05-05-2021

SIWEL 052145 MAI 21