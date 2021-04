COMMUNIQUÉ SECTION MAK ITALIA

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

SECTION MAK ITALIA

La section MAK ITALIA suit avec attention et préoccupation la situation actuelle en pays kabyle.

Le pouvoir colonial d’Alger dans sa politique tyrannique contre les militantes et militants pacifiques du MAK continue par sa machine judiciaire à emprisonner et convoquer nos braves militants pour seul délit d’aimer leur patrie la Kabylie.

Nous réitérons notre total soutien et notre entière solidarité à nos frères et sœurs de combat, et nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques Kabyles, ainsi que l’arrêt des poursuites judiciaires et des intimidations à l’encontre de nos braves militants.

Nous apportons notre solidarité indéfectible à mas aselway Ferhat Mehenni et notre total soutien à l’anavad dans cette campagne de propagande de dénigrement et de menace, et ce, jusqu’à ce que la Kabylie accède à son indépendance.

Tillali i Lwanes Hamzi i Ǧamel Azaïm.

Vive l’indépendance de notre chère mère patrie la Kabylie.

Pour la section MAK ITALIA

Murad At Hand Amezian

SIWEL 282136 AVR 21