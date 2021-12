COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DU MAK ET DE L’ANAVAD, FERHAT MEHENNI, SUITE À L’ARRESTATION DE AHCENE CHERIFI

Ahcene Cherifi, un ami depuis le début des années 80 vient d’être arrêté avec son fils, à leur domicile.

Les forces d’occupation de la Kabylie montrent un racisme débridé envers tous les Kabyles. Plus de 300 cadres et militants kabyles sont sous les verrous et certains d’entre eux ont été violentés, voire violés.

Ahcene Cherifi, ancien codétenu de Mohand U Harun, est, à près de 70 ans, de nouveau en prison pour son amour pour sa terre natale, notre très chère Kabylie.J’exige sa libération immédiate et inconditionnelle, comme celle de tous les prisonniers arrêtés pour délit de kabylité.

Je mets en garde contre toute atteinte à son intégrité physique ou morale.

J’appelle les instances internationales à se saisir du dossier de la violence à laquelle est soumis le peuple kabyle.

Ferhat Mehenni, président du MAK de l’Anavad

SIWEL 042045 DEC 21