COMMUNIQUÉ DE MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE EN RÉPONSE AU COMMUNIQUÉ DE LA DGSN ALGÉRIENNE EN DATE DU 06/09/2021 PRÉTENDANT L’ARRESTATIONS DE 27 MEMBRES DU MAK

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

La Direction Générale de la Sureté Nationale Algérienne (DGSN) prétend, dans un communiqué repris par l’APS et daté du lundi 06 septembre 2021, avoir arrêté 27 personnes qu’elle accuse d’appartenir au Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) et cela entre le 4 et le 6 septembre 2021, à Kherrata et At Wertilane.

L’Algérie continue ainsi de s’enfoncer dans une logique de guerre en Kabylie, elle sort ses muscles et use de toutes ses forces militaires et ses moyens médiatiques pour instaurer la peur et terroriser la population kabyle.

Le MAK met en garde le régime algérien quant à sa politique répressive vis-à-vis du peuple kabyle, et prend à témoin l’opinion internationale sur cette dérive dangereuse.

Des rafles sont en effet organisées afin de terroriser les populations kabyles déjà éprouvées par la COVID et les incendies criminels qui ont ravagé la Kabylie provoqué la mort de plus de 200 âmes.

Par ailleurs, nous affirmons, pour notre part, que le seul terrorisme qui opère en ce moment en Kabylie est celui que font régner tous les services de sécurité algérienne (Police, Gendarmerie, RG, ANP…) au sein de la population kabyle

Le régime algérien via ses services de sécurité, FABRIQUE SES PREUVES pour incriminer et accabler des militants pacifiques qui n’ont pour seules armes que leurs voix et leurs plumes.

Enfin, une plainte sera déposée dans les tous prochains jours à la CPI pour mettre la lumière sur ces agissements et dénoncer nommément les responsables qui se comportent quasiment comme une force d’occupation coloniale en Kabylie.



Nota Bene :

Merci de noter que le MAK est le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, et non pour l’Autonomie comme vous l’écrivez systématiquement.

Idir AMOKRANE

Pour le Service Presse du GPK et du MAK