COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DE ASAKI DE TICHY

TICHY (SIWEL) —Le pouvoir récidive dans ces manœuvres et sa politique de musellement et de bâillonnement de la société. Une conférence qui devrait se tenir aujourd’hui, samedi 19/06/2021 à 15h au centre culturel de Tichy, par maître Kader Houali autour du thème » instrumentalisation de la justice: quel impact sur les droits de l’homme en kabylie? » a été empêchée.

Un climat de terreur s’installe, ce qui augure des jours sombres à l’avenir.

Le café littéraire reste déterminé à continuer son combat pour l’éveil des consciences et la promotion de la culture. Toutefois, les forces démocratiques, la société civile, d’une manière générale, sont appelées à se concerter et à réagir face à cette montée de violence et de répression inédites.

Ps: une déclaration sera rendue publique ultérieurement.

