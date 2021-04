COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION MAK AT VUWADDU

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COORDINATION AT VUWADDU

En réaction aux allégations calomnieuses, aux mensonges, aux accusations d’extrême gravité colporté par le dénommé Tabou Karim, la coordination d’At Vuwaddu tient à réagir en conséquence espérant remettre à sa place ce pseudo-politicien gueulard et médiocre.

Les provocations successives et calculées se répètent depuis que ce nauséabond populiste s’est mis en tête l’idée d’avoir la caution de l’agitation populaire qu’on appelle Hirak, celles-ci visent systématiquement le mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), à en croire que ce sont les indépendantistes qui font la pluie et le beau temps dans ce pays.

La dernière sortie de Mr Tabou contre notre mouvement, qui a suscité une vive indignation en Kabylie même au-delà du cercle indépendantiste, est particulièrement grave. Il a, en effet, associé le MAK à un mouvement islamiste armé GIA en affirmant que sa création n’est que l’œuvre des services de sécurité Algériens (DRS). Tout cela est ignoblement scandé comme slogan en arabe au milieu d’une foule.

Il en est pour le moins sidérant que d’entendre cela de quelqu’un qui quelques années auparavant défendait le droit de Ferhat Mehenni à exercer son droit de défendre ses idées dans son pays sans qu’il soit inquiété et de constater par la suite le revirement . Un simple raisonnement suffit pour déceler les incohérences et contradictions dans le cheminement qu’avait pris Mr Tabou jusque-là.

Si le MAK est le produit des services et semblable au GIA islamiste¸ nous nous demandons qu’est ce qui l’aurait empêché de le savoir, en bon politicien chevronné, depuis longtemps sachant que la création du mouvement remonte au contexte des évènements tragiques de 2001.

Il apparait clairement que vous avez choisi de vous embourber dans le champ politique pervers qu’entretient le régime algérien depuis des décennies et vous adaptez au moule en renonçant malheureusement à votre dignité. Le mégalomane que vous êtes n’a eu de retour que celui qui débourre les chiens constipés par l’avancée de l’idée de l’indépendance de la Kabylie.

Aujourd’hui vous osez attaquer les vaillants militants pacifistes du MAK qui subissent la rage de l’ogre d’Alger avant vous faisiez des alliances avec le FLN At Vuwaddu simplement pour s’accaparer de l’APC, cette commune dont il convient de noter que la seule fois où votre ex-parti avait réussi à l’emporter, c’était bien après votre départ. Cela devrait vous interpeler sur le niveau de l’estime qu’on vous porte chez nous.

Nous vous réveillons de l’ensorcellement de vous amis islamistes de Rachad et nous vous rappelons, dans le cas où vous seriez atteint d’amnésie que vous étiez congédié dans les conclaves de 2001 alors que vous prétendiez représenter l’Arch At Vuwaddu.

Nous vous rappelons aussi à un camarade en l’occurrence Kamel Eddine Fekhar qui a remonté vos agissements suspects et vos accointances avec les services de sécurité algériens auprès de Hocine Ait Ahmed. Votre silence complice lors de son assassinat en prison dit long sur celui qui vous êtes réellement.

Vous avez déclaré à propos de Matoub Lounes que vous auriez aimé qu’on le tue avec un Bazooka. Vous vouliez peut-être rivaliser avec ceux qui l’ont tué en termes de haine pour cette voix des sans voix qui exprimait les griefs de tout un peuple. Aujourd’hui, Matoub Lounes est le symbole de lutte, de résistance et de liberté. Vous avez le choix de devenir la voix de la trahison.



Au final, détrompez-vous, Mr Tabou, votre félonie et votre opportunisme politique sont plus que palpables et s’il existe un dindon de la farce dans cette histoire sachez que c’est bien vous. La Kabylie avance tous les jours vers sa libération et vos efforts pour changer le cours de l’Histoire sont insignifiants.

Avril 2021

MAK At Vuwaddu

SIWEL 272153 AVR 21