COMMUNIQUÉ DE LA COORDINATION AMÉRIQUE DU NORD COORDINATION LOCALE DE PHILADELPHIE

Nous, membres de la coordination du MAK Amérique du Nord, condamnons fermement l’agression des étudiants de l’université de Vgayet survenue durant la nuit du jeudi 25 février 2021 par des voyous soudoyés par les services de l’État colonial algérien. Paniqué par la progression du projet indépendantiste en Kabylie, l’État algérien actionne ses services de répression et de l’injustice contre les militantes et militants pacifiques du MAK allant même jusqu’à soudoyer des voyous. Depuis quelques mois, il ne se passe pas un jour sans que des militants indépendantistes ne soient agressés ou convoqués par l’injustice algérienne.

Notre pensée va également à nos frères Lounès Hamzi, Djamel Azaim et Yacine Mebarki, ainsi qu’à toutes et à tous les prisonniers politiques qui souffrent injustement dans les prisons algériennes.

Nous tenons à saluer respectueusement le sens de la dignité, l’honneur et le courage de la jeunesse kabyle qui mène avec conviction et détermination des actions pacifiques contre l’injustice de l’État colonial algérien. Notre jeunesse est engagée à poursuivre ce noble combat jusqu’à l’indépendance de la Kabylie. La jeunesse kabyle est, plus que jamais, gagnée par le sentiment de l’indépendance et ce ne sont pas les intimidations des services algériens et des voyous qui la feront changer de trajectoire. Notre combat est noble, c’est le combat de la liberté.

Nous apprenons au moment où nous rédigeons ce communiqué que la militante indépendantiste Kabyle Tilelli BELABBAS a été agressée à la sortie de Makouda dans la région de Tizi-Wezzu par la police coloniale algérienne à son retour de de la marche organisée pour la libération du prisonnier indépendantiste Kabyle Lounès HAMZI en fin d’après-midi, ce vendredi 26 Février 2021.

Quatre policiers en tenue ont arrêté la jeune femme, l’on sortie de son véhicule avant de la rouer violemment de coups tout en proférant des insultes et des menaces à son encontre.

La jeune femme a été immédiatement secourue par des militants du MAK de la région et des membres du comité de soutien à Lounès Hamzi. Tilelli a été admise dans une clinique à Tizi Ouzou où elle a subi des examens médicaux et en subira d’autres incessamment.

Nous tenons à condamner ces actes barbares et racistes et souhaitons un prompt rétablissement à Tilelli.

Nous appelons enfin le peuple kabyle à plus de vigilance pour ne pas tomber dans le jeux du pouvoir criminel qui se nourrit de l’injustice et de la violence.

Vive le peuple kabyle,

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Vendredi, 26 février 2021

Signé : Amar Lakehal

Président de la coordination MAK-Amérique du Nord

SIWEL 262230 FEV 21