IMNI AQVAYLI – PARLEMENT KABYLE – KABYLE PARLIAMENT

COMMISSION AD HOC CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DU PROJET DE CONSTITUTION KABYLE

COMMUNIQUÉ

La commission ad hoc chargée de l’élaboration du projet de constitution Kabyle a tenu sa dernière réunion de clôture de ses travaux, le mercredi 14 décembre 2022.

Trois années de travaux sans relâche depuis leur installation solennelle par Mas Aselway Ferhat At Sɛid et après la présentation pour débat public du premier projet de Constitution kabyle en fin de la deuxième session parlementaire 2020/2021, les membres de la commission ont repris leurs travaux après l’ouverture de la troisième et dernière session 2021/2022, pour discuter et donner suite aux amendements proposés par des citoyens et citoyennes kabyles.

Suite à quoi, une mouture finale de projet de constitution a été élaborée et transmise à la présidence de l’Anavad, qui lui donnera une suite utile et en moment opportun.

Le projet de constitution final ainsi élaboré est l’aboutissement d’un travail collégial entre des parlementaires de l’Imni Aqvayli et des membres de l’Anavad.

La Commission Ad Hoc et à travers elle, l’Imni Aqvayli et l’Anavad, sont fiers d’avoir proposé au Peuple Kabyle sa première constitution moderne et historique à la fois qui fera entrer la Kabylie et le Peuple kabyle dans une nouvelle ère qui mènera à l’Indépendance.

Gloire au peuple Kabyle. Vive la Kabylie libre et indépendante.

P/La Commission ad hoc:

Kabylie, le 20 décembre 2022.