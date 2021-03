COMITÉ DE SOUTIEN AUX OTAGES LOUNÈS HAMZI ET DJAMEL AZAIM AINSI QUE TOUS LES MILITANTS KABYLES HARCELÉS PAR ALGE

KABYLIE (SIWEL) — Les jeunes Kabyles, dernier rempart, contre le diktat arabo-islamiste en Afrique du nord se font arrêter dans le silence le plus total.La section MAK VILLAGE COLONEL AMIROUCHE EX RIQUIT appelle l’ensemble des Kabyles à rejoindre le rassemblement qui aura lieu le samedi 27 Mars 2021 au village colonel Amirouche Ex Riquet à partir de 14h pour :

– La libération sans condition de Lounes HAMZI et Djamel AZAIM.

– Dire non au racisme anti-Kabyle

– Dire stop aux arrestations arbitraires et à l’acharnement judiciaire contre les jeunes kabyles

Tilelli i yimeɣnasen n taqvaylit

SIWEL 202105 MAR 21