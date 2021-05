COLLECTIF ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ DE VGAYET: SOLIDARITÉ AVEC LES MILITANTS DU MAK

VGAYET (SIWEL) — La visio conférence avec le président de l’anavad et du MAK, Mas Ferhat Mehenni, organisée par la communauté estudiantine de Vgayet, à la résidence universitaire de Targa Uzemmur, le 06 avril dernier, n’est pas sans avoir créé une véritable onde de choc dans la vie de certains étudiants militants du mouvement. En effet, depuis ils en subissent les conséquences. Pourquoi ?

Bien évidemment, il est hors de question pour les relais du pouvoir dont ici, la directrice des œuvres universitaires DOU, de ne pas réagir et accepter la libre expression de toutes les tendances politiques, notamment la pire selon eux, celle qui met en avant l’indépendance de la Kabylie. L’horreur absolue pour ces larbins du régime colonial !

Cette dame, au service du clan mafieux d’Alger, a déposé plainte contre 5 étudiants connus pour leur engagement et leur détermination, dont entre autres l’instauration d’une université des libertés et du savoir, un projet loin de l’endoctrinement habituel prodigué généreusement par l’école algérienne.

Parmi ceux-ci, le président de la coordination universitaire du MAK, Mustapha Akkouche, un homme de conviction et de principe, sans oublier, Lyes At Yelha, Ferhat Lagab, Massi Bechir, Bilal Hamitouche et Syphax At Mḥend, des militants courageux et dignes.

Depuis ce dépôt de plainte, ils sont victimes d’un harcèlement policier et judiciaire quasi quotidien. Selon ce pouvoir criminel, ils ont commis l’irréparable, en l’occurrence avoir donné la parole à Mas Ferhat Mehenni, l’ennemi numéro un de l’Algérie une et indivisible !

Nous, les étudiants de l’université de Vgayet, nous souhaitons ici exprimer notre solidarité totale et indéfectible à l’égard de tous les militants étudiants harcelés par les forces de l’ordre de l’Algérie coloniale. Cette dernière ne recule devant rien pour maintenir sa mainmise sur notre peuple, notre territoire, la Kabylie.

Nous dénonçons avec fermeté cette énième atteinte aux franchises universitaires, et appelons la communauté estudiantine à se soulever comme un seul homme contre l’injustice et toute forme de répression visant les militants connus pour leur engagement et leur esprit libertaire.

À noter qu’un mandat d’arrêt a été émis contre l’étudiant Mus Akkouche.

À bas la répression, vive la liberté d’expression.

Que l’université de Vgayet soit à l’avant-garde des causes justes !

SIWEL 292353 MAI 21