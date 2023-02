CINQUIÈME CONGRES DU MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE : UNE TOTALE RÉUSSITE, UN PLÉBISCITE POUR LE PRÉSIDENT SORTANT FERHAT MEHENNI ET UN PIED DE NEZ AUX ÉLUCUBRATIONS DU RÉGIME ALGÉRIEN

Ce 15 janvier 2023, s’est tenu à Paris le cinquième congrès ordinaire du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) comme le stipulent ses statuts, dans un contexte mondial tendu mais aussi dans un contexte algérien particulièrement violent et répressif, particulièrement vis-à-vis de la Kabylie plus que jamais ciblée et attaquée avec des centaines de prisonniers d’opinion (à vrai dire des otages), des condamnations à mort et des peines de prison allant de quelques années à la perpétuité dans des parodies de justice dans lesquelles les peines et les condamnés étaient déjà désignés par téléphone.

Après la tenue des pré-congrès au niveau des différentes coordinations, en Kabylie, à Paris, à Marseille, dans le nord de la France et en Amérique du Nord durant lesquelles des propositions de modification et d’adaptation des statuts ainsi que le Projet pour l’indépendance de la Kabylie (PIK) ont été émises et débattues puis soumises à la commission chargée d’en faire une synthèse pour le congrès en vue de leur adoption.

Ce cinquième congrès s’est tenu dans d’excellentes conditions et a reçu le soutien de très nombreuses organisations, personnalités politiques et universitaires de tous bords, tant kabyles qu’étrangères, présents sur place ou qui ont envoyé une contribution et tenu à exprimer leur solidarité et leur respect du travail de fond accompli par le MAK depuis plus de 20 ans sur le terrain aussi bien en Kabylie qu’à l’international. Le droit des peuples à l’autodétermination garanti par le droit International et la voie pacifique choisie par le MAK a été ainsi unanimement saluée.

Le Congrès s’est ouvert par un discours-bilan durant lequel le président sortant, Ferhat Mehenni, a retracé l’histoire du combat qui tire ses racines dans l’Histoire de la Kabylie qui a conduit à la naissance du MAK puis de l’Anavad (Gouvernement Provisoire Kabyle).

Après l’adoption des résolutions de politique générale proposées, des nouveaux statuts du mouvement et du projet du PIK (Projet pour l’Indépendance de la Kabylie) amendés, ce fut au tour de la présentation et adoption du Projet de Constitution de la République Fédérale de Kabylie par les congressistes suivie de l’élection du Conseil Général dont les membres ont été élus préalablement au niveau des coordinations.

Plusieurs résolutions furent adoptées dans la foulée, notamment celle en soutien au peuple kurde, mais aussi une résolution condamnant le silence des médias sur la répression féroce dont sont victimes la Kabylie et les Kabyles.

Ce fut enfin le moment de l’élection du nouveau Président du MAK et de l’Anavad (Gouvernement provisoire kabyle en exil) pour les quatre prochaines années dans le respect des statuts du mouvement. La personnalité incontestable du Président sortant Ferhat Mehenni fut unanimement plébiscitée par les congressistes pour le reconduire dans ses fonctions et lui renouveler leur confiance pour poursuivre l’œuvre qui mènera la Kabylie à l’exercice de son droit à l’autodétermination.

Le Congrès s’est terminé avec le discours du Nouveau Président élu. Un discours empreint d’une grande émotion durant lequel Ferhat Mehenni a tracé la nouvelle feuille de route du Mouvement et insisté sur la nécessité de la mobilisation et de l’union des Kabyles.

Aksel Améziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

Paris, le 16/01/2023