CINQ ANS DE PRISON FERME ET 100000 DA D’AMENDE REQUIS CONTRE LE MILITANT INDÉPENDANTISTE SOFIANE BABACI

KABYLIE (SIWEL) — Le procureur près de la cour de la préfecture de Bumerdas a requis, aujourd’hui, contre Sofiane Babaci, militant indépendantiste de la commune de Laaziv, cinq ans de prison ferme et 100000 d’amende dans l’affaire où il a été accusé d’atteinte à l’unité nationale, selon son avocat Maitre Kader Houali.

Sofiane Babaci, mis en isolement actuellement à la prison de Tidjelabine, a été, pour rappel, kidnappé par des agents de la police coloniale en civil, de l’hopital de Bordj-Imnayen au moment où il est allé pour se soigner d’une entorse au niveau de son pied, le 31 mai passé. Il a été arrêté suite à un mandat d’arrêt émis par la cour de Bumerdas après l’avoir condamné par contumace à deux ans de prison ferme.

Ainsi, suite à son kidnapping, un grand élan de solidarité s’est vite manifesté chez à son égard par la population de Laaziv qui a organisé deux grands rassemblements et des grèves au niveau de toute la ville de Laaziv afin de réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle ainsi que tous les autres détenus de la commune à l’instar du militant des droits et des libertés Smaiel Mendès.

Le dernier rassemblement organisé à l’occasion a eu lieu, hier, au niveau du stade jouxtant le CSP de la commune et qui a vu la présence d’une foule nombreuse de citoyens et de militants de la région venus exprimer leur solidarité avec les détenus précités et écouter le témoignage apporté par les avocats des détenus à l’instar du Maitre Kader Houali auquel on a réservé un accueil chaleureux. Pour information, le verdict dans cette affaire sera rendu le 16 juin 2021, selon son avocat.

Youva Amazigh

SIWEL 091728 JUI 21