C’EST TELLEMENT BEAU LA FRATERNITÉ, C’EST TELLEMENT GÉNIAL L’UNION, COMME LE RAPPELLE SI BIEN LE PROVERBE « L’UNION FAIT LA FORCE »

KABYLIE (SIWEL) — Cette union formée entre Kabyles, en ces temps très complexes, du fait de l’acharnement du pouvoir colonial d’Alger contre les militantes et militants pacifiques du MAK, est plus que nécessaire, vitale même. Elle est incontournable, inéluctable quand on voit ce que subit la Kabylie, les agissements de la police et la gendarmerie, ces milices, chiennes algériennes obéissant aveuglément à leurs maîtres tapis dans l’ombre. Le pseudo calme a très rapidement laissé place au déchaînement des forces de l’insécurité algérienne, suite à la grandiose réussite de la commémoration des printemps Kabyles, que ce soit en Kabylie ou en dehors de ses frontières. Face à ce rempart de terreur, seule notre union pourra faire le poids !!!

Faut-il rappeler aussi, ces propos qui ont été prononcés par les ennemis de la Kabylie, ces énergumènes assoiffés de pouvoir, comme le Bensdira à Londres, celui-ci appelant au gazage de notre chère Kabylie, ou cet autre exemple frappant du ministère de La Défense algérienne, nous accusant du pire. Évidemment, ces tenants de la dictature arabo musulmane n’ont pas particulièrement apprécié la mobilisation des Kabyles soutenant le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie.

Mal leur en a pris !!! La force est là, issue de l’union des kabyles de toutes couleurs politiques confondues, de tous les courants idéologiques. Mais attention, il ne suffit pas de se contenter d’une solidarité de parole, il ne s’agit pas seulement de dire « je suis MAK ou je soutiens le MAK »… Il ne faut pas s’arrêter là, c’est en unissant nos efforts, nos actions que nous ferons échouer les vils projets, la répression de l’État algérien de l’injustice.

Alors, soutenons concrètement le MAK, soutenons le projet pour l’autodétermination de la Kabylie, unissons nous pour former le bouclier de fer autour de notre droit à l’autodétermination, organisons nous en une seule famille pour arracher ce qui nous a été pris, préparons nous pour le référendum de notre chère Kabylie, et que chacun exerce son droit et exprime son opinion.

Mes respects aux grandes femmes et aux grands hommes, des différentes couleurs politiques de Kabylie, qui soutiennent le MAK dans ce qu’il subit de la part du pouvoir autoritaire algérien, celui-ci maniant la barbarie à la perfection. Ce pouvoir ne pourra plus discréditer le MAK et entacher sa réputation vis-à-vis de qui que ce soit, autant nos frères et sœurs Kabyles que les instances internationales.

Vive la Kabylie.

Vive le MAK.

Massensen AYLIMAS

SIWEL 282310 AVR 21