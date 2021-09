CERNÉ DE TOUTES PARTS, LE RÉGIME ALGÉRIEN TENTE D’ORCHESTRER UNE NOUVELLE PROPAGANDE ANTI-MAK POUR SEMER LA CONFUSION ET LE DOUTE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

Désavoué sur la scène internationale, démasqué par les institutions et ONG de défense des droits de l’homme, dénoncé devant les juridictions internationales pour génocide et crimes contre l’humanité, le régime algérien n’a rien trouvé de mieux à faire que de lancer une nouvelle campagne de propagande dans une tentative désespérée ayant pour but de faire porter la responsabilité des incendies meurtriers qui ont ravagés la Kabylie et provoqué la morts de plus de 230 Kabyles et des centaines de brûlés dont certains meurent encore maintenant faute de soins adéquats dans les hôpitaux algériens devenus des mouroirs. L’assassinat de Djamel Bensmaïl survenu devant le commissariat de police de LNI et les coup mortels qui lui ont été portés dans le fourgon de police même par des agents, protégés depuis, ne laisse aucune place au doute. Les services algériens ont clairement commandité, scénarisé et exécuté crime dans le seul but de salir la Kabylie et le MAK afin de convaincre l’opinion internationale et locale de la version qu’ils veulent bien leur faire avaler.

Il convient de rappeler que le MAK est prêt à accepter le verdict d’une enquête internationale indépendante pour les incendies criminels de cet été ainsi que l’assassinat du malheureux Djamel Bensmaïl.

La plainte au niveau de la CPI à La Haye est déjà déposée et les tenants du régime algérien semblent pris de panique à l’idée d’avoir à répondre de leurs crimes devant une telle juridiction.

Le MAK et l’Anavad réitèrent leur appel à une enquête internationales qui permettra de démasquer les commanditaires et exécutants de telles atrocités. Ils mettent en garde le régime algérien contre toute velléité d’agression de la Kabylie ou de produire de fausses preuves impliquant le Mouvement pacifique qu’est le MAK. Elles constitueront dans tous les cas des éléments à charge pour la CPI et les tribunaux internationaux devant lesquels sont poursuivis le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef d’état-major, Saïd Chengriha ainsi que de nombreux généraux.

Aksel Améziane Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 29-09-2021

SIWEL 292000 SEP 21