AZRA ÉLU VILLAGE LE PLUS PROPRE DE LA PRÉFECTURE DE TIZI-WEZZU

TIZI-WEZZU (SIWEL) — Le premier prix du village le plus propre de la préfecture de Tizi-Wezzu a été attribué, pour l’édition de cette année, au Village Azra, relevant de la commune de Tigzirt.

La cérémonie d’attribution des prix de la 8 ème édition du concours Aissat Rabah du village le plus propre a eu lieu, aujourd’hui, au niveau du théâtre régional Kateb Yacine. Pendant cette cérémonie, caractérisée par un grand suspense, neuf autres village ont été sélectionnés pour se voir attribuer les autres prix suivants, il s’agit, dans la deuxième position, du village At Amar relevant de la commune d’At Bouadou, de Bouyeghzer de la commune de Frikat, en troisième position, de At Aissa Ouyahia d’Illilten en quatrième position, de Tafraout, d’At Yahia, de Afenssou de Larbaa Nat Irathen, d’At Bouada d’Iazoughen, d’Ifenayen d’At Oumalou, d’Icheliben d’At Vouyoucef et d’At Mimoune d’At Agouacha.

Le prix de la septième édition a été attribué, pour rappel, au village Azemour Oumeriem relevant de la commune de Tirmitine. Ces lauréats vont bénéficier, pour information, d’enveloppes financières allant jusqu’à 900.000 DA.

Youva Amazigh

SIWEL 121700 AVR 21