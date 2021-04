AVRIL 1980 ET AVRIL 2001 FONT PARTIE DE L’HISTOIRE DE LA KABYLIE. ILS LUI APPARTIENNENT !

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

Communiqué de la présidence de l’Anavad

Nous assistons, depuis quelques semaines, à l’approche de la triple commémoration de printemps kabyles de 1980 , 2001 et 1871, à une véritable compagne de dénigrement contre le MAK. Elle est orchestrée par des officines diverses liées directement au pouvoir militaire et colonial algérien.

Le régime, conscient de l’enracinement de l’indépendantisme et de sa force grandissante, notamment après les opérations « zéro vote » en Kabylie lors des deux dernières élections (présidentielles du 12 décembre 2019 et révision constitutionnelle du 01 novembre 2020) redouble de férocité et tente de réactiver ses relais locaux et ailleurs pour s’attaquer au MAK et à l’Anavad, à sa tête le président Ferhat Mehenni.

Le mois d’avril avec toute la symbolique qu’il porte en Kabylie devient un enjeu central pour le colonialisme militaire qui tente par tous les moyens de déposséder la Kabylie de sa propre histoire en travestissant le 20 avril 80. Il le présente ainsi comme un événement algérien afin de semer le doute et l’amalgame.

C’est dans le même contexte que l’on nous sort « une conférence nationale kabyle » balayant d’un revers de main tout le travail et les acquis du MAK depuis 2001 pour nous proposer une assimilation, qui ne dit pas son nom, dans une Algérie colonialiste, panarabiste et qui rêve de porter le coup de grâce à la Kabylie.

Nous réaffirmons de toutes nos forces notre ferme détermination à aller au bout de notre combat pour l’indépendance de la Kabylie de manière pacifique et civilisée avec les outils et moyens qu’offre le droit international.

Nous réitérons par ailleurs notre appel à faire des marchesmarches commémorant ce triple anniversaire d’avril en Kabylie et partout ailleurs dans le monde. Ce sera un véritable hymne à la Kabylie indépendante.

Vive la Kabylie libre et indépendante

Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

12-04-2021

SIWEL 122125 AVR 21