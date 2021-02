AU NOM DE LA SECTION MAK AT MESΣUD

AT MESΣUD (SIWEL) — Ces quelques mots écrits pas pour célébrer le métier d’avocat, mais à s’interroger sur ses formes, son utilité, sa nature, son sens. Peut-être même à cultiver une forme de malaise par rapport au métier avocat, et se demander à qui ça sert et comment en faire quelque chose qui serve à quelque chose d’autre, mais le jour où nous avons eu contact avec ces avocats, nous avons merveilleusement compris le véritable sens de la défense du droit.

Deux noms qui vont être bien ancrés dans les pages dorées de l’histoire de notre chère Kabylie, et haut dans les cieux des droits de l’homme, il s’agit de deux grands monsieurs maître Kader Houali et son confrère maître Sofiane Dekkal.

Deux noms, mais un seul mot la bravoure, deux visages, mais un seul emblème la Kabylité et les droits de l’homme. De véritables anges gardiens qui ont su comment inhiber la machine dévastatrice du pouvoir colonial d’Alger, avec sa barbarie, ses crimes à l’encontre de la liberté du peuple kabyle et amazigh généralement, et la souveraineté de la nation kabyle plus particulièrement.

Ces deux infatigables qui n’ont jamais connu ni le recul, ni le renoncement devant la multiplication des menaces et des complots visant à les éradiquer, mais bien au contraire ça leurs a servi de combustible pour avancer dans le parcours de la défense de nos sœurs et frères, et la preuve est là, c’était juste hier qu’ils ont réussi à libérer nos frères Kamel Benssaad ainsi que Walid Nekkiche, un exploit qui s’ajoute au long registre de leurs réussites. Espérant que ça sera le cas pour notre frère Lounes Hamzi qui jusqu’à aujourd’hui croupit dans les geôles du pouvoir arbitraire d’Alger, un espoir bien alimenté et assuré par ces deux brave fils de la Kabylie.

Un travail dur mené par ces deux monsieurs, un vrai combat qui a besoin de notre soutien, de notre mobilisation et notre immortalité pour bien veiller sur ces introuvables trésors.

Tous nos respects mass Houali et mass Dekkal

Tilelli i Lounes Hamzi

Tilelli i warraw n tlelli

Hamid Bensaid

SIWEL 022105 FEV 21