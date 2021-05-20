AT WEΓLIS, D ISEΓ I TEQVAYLIT

AT WEΓLIS (SIWEL) — Imeɣnasen n ufraniman n Tmurt Taqvaylit MAK d wid yettkemmilen leqdic-nsen deg unar am yal tikkelt, ɣas adavu amhersan, tineggura-yi yeffeɣ-d s kra tlufa i d-yeqqaren belli amussu n MAK, d tuddsa tarevravt; maca imeɣnasen mazal-iten deg unar yerna mačči d wid ara yeffren iman-nsen.
Asmekti i d-yellan iḍelli 19 mayu 2021 deg Wat Weɣlis di Sidi Ɛic di tama n Vgayet, imeɣnasen smektan-d s tedyanin n 19 mayu i yeḍran deg useggas 1981 di Vgayet, anda imezdaɣ, ixeddamen, inelmaden… ffɣen-d s avrid akken ad d-wten mgal tasertit udavu amhersan i tseqdac deg tmurt Leqvayel ladɣa ayen yeεnan tukksa n yisenfaren i Vgayet am usenfar n levni n tseddawit, ttawin-tent anda nniḍen. Adavu amhersan yeffeɣ-d s teyyitiwin d tuṭṭfa n yimesvaniyen d waṭas imejraḥ.
Akken daɣen imeɣnasen n Wat Weɣlis vedden-d ɣer tama uselway n UNAVAD mass Ferḥat Mhenni ɣef wayen yerzan tuṭṭfa n yiḍelli deg uxxam n temsulta di Paris deg tmurt n Fransa.
Tiririt n yimeɣnasen n Wat Weɣlis iḍelli i udavu s wayen i d-yeffeɣ iḍelli anda i d-yenna belli amussu n MAK d tuddsa tarevrart, rran-as-d imeɣnasen s usmekti-ayi, akken i ẓran akk yiqvayliyen, amussu n MAK d amussu i yessawalen i tlelli d tmunent n tmurt Taqvaylit s wudem n talwit.
Amussu n MAK d amussu n talwit i yexḍan i cwal.
SIWEL 201115 MAI 21