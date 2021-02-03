ASEḤBIBER ƔEF WAKTAYEN D TISEƔLIT MGAL TATUT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Yeqqar Matoub Lounes : win umi i tt-tekkes ccfaya, ulayɣer lettkal fell-as. Ahat awal-agi id yenna ucennay-nneɣ yukal ad nbedd tallit ɣer unamek-ines imi cetla , taɣerma llsas-nse-t d amezruy. Akka dɣa, am akken lebni n waxxam yestur iblaḍen lebni n tamagit n yal amdan , n yal aɣref yesutur isufar is iwulman. Yal asafer yettimkin di lebni n yiman n lqum d tagula yesidiren « Inekiw » n ugdud akken ad yeflali isem-is ɣer tudert ddaw tafat n tillin. D isufar-agi merra is yettagen abrid akken ad yifrir si gar tayugin n zzman, amer ad yesɛu udem yezdin netta d yisem.
Tedra-tt d « yinekiw» am tara i jebden s-aẓar. D “Nekk” i yellan d-azar n yal timadit. Di yal tallit, di yal amkan Inekiw n wamdan neɣ n waɣref yetteqlib ad yeg amkan i yiman-is gar tiwriqin n-udlis n-umezruy yezdin iɣerfan n umaḍal wakali . Isufar yetteleqimen lliqa n tudert deg iman gten yerna mɣen ɣef waṭas n udmawen.
Yal yiwen seg isufar-agi yesɛa amdiq-is akked lɣerza-s deg lebni n tjaddit . Yal aferdis yettikkin deg usali n uẓeṭṭa n lasel yezuzur ssifa n wudem n timmadit yesidiren agdud. Ma ifat ixus yiwen si gar isufar-agi ibanayen n yiman, ixef n wamdan neɣ n waɣref ḥsebt-it imal. Ɣef aya yal anekcum amhersan aɣbel-is amenzu, akken ad yerr lqum ddaw ugerz-is, d-ahuddu n isufar s wacu tebedd tnaslit.
Xudi ma yenquqel llsas n tmagait , agdud akken yebɣu yilli-t , yewwi abrid ɣer nger. Iɣisi ad yettimɣur alamma yuɣal Yinekiw d axṣim n yiman, ad yefk anzi ɣer ṣṣura yeffeɣ yidim.
Gar iferdisen-agi s wacu tebna timmadit n yemdanen neɣ n iɣerfan yella waktay ( la mémoire). Aktay yeṭṭef reḥba meqran deg ufagag ɣef acu yers uẓeṭṭa n lasel. Yettef azal meqran acku d netta i yettagen lemri ɣef wamek yella yiḍeli n wagdud, d netta id yeskanen amek yella ubrid id yuɣ waɣref akken ad yesebdedd i yixef-is tijga yeṭṭfen axxam n tillin-ines di tudert.
Igduden n ddunit meṛṛa ttagen lmendad i waktayen-nsen, acku d nitni kan id ttawil s wacu ara yezdi yiḍeli-nsen ɣer wass-a nsen i wakken ad yenfal ɣer yimal mebla tucḍa, mebla agrireb neɣ amdarkel ɣef « ccek » yellan d- axsim amazewaru n timdit.
Qqaren : « win icuken deg iman-is amek ara yaf iman-is » ?Aktayen n wagdud, uqbel yal aferdis nniḍen, d ṛṛiha n imezwura, d leqdic n yirgazen akked tilawin id tefka teswiɛt deg tezrugin n umezruy. D asmekti n wxacu bnan, n-isula i yerzan akked kra merra id snulfan . Irgazen-agi akked tilawin-agi, ireqmen ismawen-nsen deg adlis n umezruy, zemren ad illin d-igaliden, d imnayen, d-asaḍen( héros) , d-izemniyen, d imusnawen, d inaẓuren … wicqa. Ayen id wwin i cetla-nsen , d rkiza yettqazamen tillufa n wakkud.
Tiɣawsiwin umi yegga umezruy lmendad, llan-t akken ad rassin-t ugar deg allaɣ, deg tasa tuffirin . Xudi yal tuffirt d tajrumt yegan ilugan i tanfusin-nsen timellalin s wacu bedden ɣer ass-a. . Amezruy iceffu kan ɣef tadyanin , tilawin akke dirgazen id yernan asɣar ɣer tafa n tjaddit, i yernan kra i lebni n laṣel akked cetla n ugdud iten-id yurwan.
Amezruy yettḥareb ɣef kra id tnawel tidmi-sen akked tabɣest-nsen. Yettnesix deg tawriqin-ines kra id id yerran lɛaz i yixef n waɣref amer ad yefk aɣeddu yettawin tigemi n tanfalit d aswan, yesburuyen amendil n yiseɣ ɣef lqum. Amezruy iceffu ɣef ayen selɣen yifasen n tibruǧin i tmusni tin yettran tafat ɣef tmurt-iten id yesɛan. Irgazen-agi yisen i telḥa ddunit, yissen i tesuli tisadarin yettawin ɣer yimal yiffen ayen yezrin.
Tajmilt ilaqen i yimusnawen-agi iṣefḍen allen i lɣaci d risemɣert , acku ayen zerɛen akked wayen id yemɣin d- lemziya ur yezmir ad yenkar yiwen. Ɣef aya, yal lqum di yal tamurt yettega ismektiyen i yimusnawen-is akken aktay-nsen ad yilli d win yedran di lbal n waɣref teɣzi n isaggasen. Tisemɣert yettuɣalen i yimusnawen-agi neɣ aṣaḍen agi tella d zzerb i tatut.
Iwakken aktay ur yettmattet, iɣerfan, yesnan azal n yirgazen d tulawin i-yegren aẓeṭṭa n tmusni d yiseɣ ɣef ufagag n tɣerma, ttsemin iberden, tisdawiyin, reḥbat, sbiṭarat, anafagen, s yisem n-imusnawen-agi . Nnig waya slallayend, i wakken ad sidiren i lebda isem n umusnaw neɣ n waṣad , tidukliwin irafden isem n yirgazen-agi ikecmen amzruy . Iswi n imezday-agi neɣ n tidukliwin-agi d-aḥareb ɣef tirika id ǧǧan yizemniyen akked tizemniyin yesbden lsas i tɣermiwin n yegduden. Yal asmekti zun akken d- asemɣi-nsen deg ulawen n tmeti, d- aseɣzef di tudert-nsen deffir n tmattent-nsen. Di tmura ineflen di tmusni , ddewla tettega leqrar i yirgazen d tulawin id yewwin kra i cetla s-usfugel n umuli-nsen di yal aseggas. Asfugel-agi yettawi udem-nniḍen yal mi ara yezri lqern ɣef tmattent-nsen. I wakken d-awezɣi ad ɣbun ismawen-nsen , ur tcuḥun ara s-udrim akken ad sufɣen isura ɣef tudert-nsen, neɣ a sen-nebnun tisbeddiyin neɣ ixxamen isalayen ( musés) ara sen-yuɣalen d leqrar i lebda. Igduden yerran lɛaz i yimusnawen-nsen neɣ i waṣaḍen –nsen, d -igduden yegzin inumak n cetla, d-igduden yegzin belli ala s-uḥareb ɣef uktay id yettifrir « Nekk » n cetla-nsen seg umureǧ n tatut id ttawin wussan di lhejna n- umyizwir-nsen. Akken ur tɣeli taɣerma n waɣref, ilaq lumayer ar ad yesmektin tisutwin amek sani tjebedd ṭṭelqa n takurt n umezruy-nsen. Anwa asnad ɣef acu ters timmadit-nwen.
Ala s-wannect-a i tezmer tɣerma ad tenǧǧer i yixef-is isula yesufuɣen ɣer tagnatin n-uzekka. Gar imedyazen iqbayliyen isebɣen lqern yezrin s tira-s akked tikta-s Sliman Azem ur yelli d menwala. Ayen yecna d wayen yenna d lliqa yewwin isufar n tillin ɣer iẓuran n timadit taqbaylit deg lawan n cedda, deg lawan anda ixef-ines yesmirjih gar nger akked tillin.
Sliman Azem yuffa-d (di lawan n tebrek anda lwaɛd iteqqes ) ifyar yessan azwu n ḥellu ɣef aggasen yeɣman di tefka n cetla taqbaylit. Di tudert-is yella d-itri wuɣur tɛanint wallen n leqbayel akken ad affent abrid yettawin, gar timṣeḥsal id ibbub zzman, ɣer lberr n lisser. Ahat ma yesfra fell-as Matoub Lounes s yifyar-agi : « Ɛammi Sliman ɛzizen/ isem-is ɣer medden / d-iṭij mi ara d yebru i nnur-is » ur yelli ara s- ugacur. Xas akken yettwenfa, xas akken gedlen tizlatin-is deg umataf, xas akken iḍebsiyen-is ur ttnuzun ara di tmurt , Sliman Azem yeqqim d netta i d-netta : d-acenay n leqbayel wakali ,d-agur yeḍwan deg igenni n tẓuri taqbaylit , d imwahi n wagdud akken ad yeɛqal anda yedda later-ines.
Ass-a yettuɣaḍ lḥal mi ara nwali liḥala deg id yegra uxxam n Sliman Azem deg Agni Yeɣran yerna ḥedd ur yecqi. Yettenddaf wul, tjerreḥ tasa mi ara wallin iɣerban n uxxam-is cceqqen, yewtet deg-sen iɣisi. Yettru yixef mi ara iẓer sqef-is n waxxam n Da Sliman qrib ad yeɣli, rekku yeɛnat-id si yal tama.
D-wagi i d-azylal s timmad-is. Aɛni fukken iragzen at tisas ? Ɛani fukken iɛarḍiyen yettḥeziben i nnif ? Aɛni yezmek fellaɣ umrar n ustehzi ? Aɛni nuɣal d-inakaren n leḥsen armi ur nezmir ara ad nesiwel i usbeddi n yiwet n tiwizi akken as nɛiwed aslaɣ i waxxam n umedyaz, i yizem n tiza: Sliman Azem ?
Akken ad yeǧǧuǧeg yiseɣ, yerna ixef-nneɣ ur d i tezzem fell-aɣ lwajeb ilaq a t-nexdem. Ilaq later id yeǧǧa Sliman Azem ( ulama tafeka-s teẓẓel di tmurt n lberani) ur nettɛemid ara ad yeɣli , a t- hudden wussan. Ilaq ur nettɛamid-ara i usethezi aɣ yeseɣfel yerna aɣ iccud s yemraren-is ifasen ɣef cwit n nnif id yegran deg-nneɣ. Amenuɣ ɣef yidles Aqbayli maččî kan d tikli deg berden neɣ d-asuɣu deg timesbaniyin . Amenuɣ ibeddu s useḥbiber ɣef waktay n waɣref akken d-awezɣi ad yuɣal d tadla n lawan. Gar aktayen-agi ɣef i neseḥbibir , axxam n Sliman Azem d yiwen ger lebruj yesɛan azal meqran. Newwi deɛwessu ma yella mḥant wussan, ɣef aya si tura ilaq tiɣri akken ad tilli tiwizi i uslaɣ n tezeqa-agi yellan d rriḥa n umedyaz i -ihuzen ( acḥal d isaggasen ) ibabaten d tiyamtin nneɣ s wawal n tidet , s lemtul ibenun laṣel . Ilaq aslaɣ n uxxam n Sliman Azem akken ad yegri d limara n umenuɣ n yergazen d tulawin- nneɣ ɣef yiseɣ n teqbaylit. Ilaq aslaɣ n uxxam n Sliman Azem s lɛjlan akken « Nekk »nneɣ d awezɣi ad iṣṣub s wallen mgal kra id yenulfan d wayen ar ad yenulfun.
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SIWEL 030900 FEV 21