ASEḤBIBER ƔEF WAKTAYEN D TISEƔLIT MGAL TATUT

Posted on : 03/02/2021 By
ASEḤBIBER ƔEF WAKTAYEN D TISEƔLIT MGAL TATUT
Actualité Kabylie 

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Yeqqar Matoub Lounes : win umi i tt-tekkes ccfaya, ulayɣer lettkal fell-as. Ahat awal-agi id yenna ucennay-nneɣ yukal ad nbedd  tallit ɣer unamek-ines imi cetla , taɣerma llsas-nse-t d amezruy. Akka dɣa, am akken lebni n waxxam yestur iblaḍen   lebni n tamagit  n yal  amdan ,  n yal aɣref  yesutur  isufar is iwulman. Yal asafer  yettimkin di lebni n yiman n lqum   d tagula yesidiren « Inekiw  » n ugdud akken ad yeflali isem-is ɣer tudert ddaw tafat n tillin. D isufar-agi merra is yettagen abrid akken ad yifrir si gar tayugin n zzman, amer  ad   yesɛu udem yezdin netta d yisem.

Tedra-tt d « yinekiw» am tara i jebden s-aẓar. D   “Nekk”  i yellan d-azar n yal timadit. Di yal tallit, di yal amkan Inekiw n wamdan neɣ n waɣref  yetteqlib ad yeg amkan i yiman-is gar tiwriqin n-udlis n-umezruy yezdin iɣerfan  n umaḍal wakali . Isufar yetteleqimen lliqa n tudert deg iman  gten yerna  mɣen ɣef waṭas n udmawen. 

Yal yiwen seg isufar-agi  yesɛa  amdiq-is  akked  lɣerza-s  deg lebni n tjaddit . Yal aferdis yettikkin deg usali n uẓeṭṭa n lasel yezuzur ssifa n wudem n timmadit yesidiren  agdud. Ma ifat ixus yiwen si gar isufar-agi ibanayen n yiman, ixef n wamdan neɣ n waɣref ḥsebt-it imal. Ɣef aya yal anekcum amhersan  aɣbel-is amenzu, akken ad yerr lqum ddaw ugerz-is, d-ahuddu n isufar s wacu tebedd tnaslit.

Xudi ma yenquqel llsas n tmagait , agdud akken yebɣu yilli-t , yewwi abrid ɣer nger. Iɣisi ad yettimɣur alamma yuɣal Yinekiw d axṣim n yiman,  ad yefk anzi ɣer  ṣṣura yeffeɣ yidim.

Gar iferdisen-agi s wacu tebna timmadit n yemdanen neɣ n iɣerfan   yella waktay ( la mémoire). Aktay   yeṭṭef reḥba meqran  deg ufagag ɣef acu yers uẓeṭṭa n lasel.  Yettef azal meqran acku d netta i yettagen lemri ɣef wamek yella yiḍeli n wagdud, d netta id yeskanen amek   yella  ubrid id yuɣ waɣref  akken ad yesebdedd i yixef-is tijga yeṭṭfen axxam n tillin-ines di tudert.

Igduden n ddunit meṛṛa ttagen lmendad i waktayen-nsen, acku d nitni  kan id ttawil s wacu ara  yezdi yiḍeli-nsen  ɣer wass-a nsen i  wakken ad yenfal ɣer yimal mebla tucḍa, mebla agrireb neɣ amdarkel ɣef « ccek » yellan d- axsim amazewaru n timdit. 

Qqaren : «  win icuken deg iman-is amek ara yaf iman-is  » ?Aktayen n wagdud, uqbel yal aferdis  nniḍen, d  ṛṛiha n imezwura, d leqdic  n yirgazen akked tilawin  id tefka teswiɛt deg tezrugin n umezruy. D asmekti n wxacu bnan,  n-isula i yerzan  akked kra merra  id snulfan . Irgazen-agi akked tilawin-agi, ireqmen ismawen-nsen deg adlis n umezruy,  zemren ad illin  d-igaliden, d imnayen, d-asaḍen( héros) , d-izemniyen, d imusnawen, d inaẓuren … wicqa. Ayen id wwin i cetla-nsen , d rkiza yettqazamen tillufa n wakkud.

Tiɣawsiwin umi yegga umezruy lmendad,   llan-t akken ad rassin-t ugar deg allaɣ, deg tasa tuffirin . Xudi yal tuffirt d  tajrumt  yegan ilugan   i tanfusin-nsen timellalin s wacu bedden ɣer ass-a. . Amezruy iceffu kan ɣef tadyanin , tilawin akke dirgazen id  yernan asɣar ɣer tafa n tjaddit,  i yernan kra  i lebni n laṣel akked cetla n ugdud iten-id yurwan.

Amezruy yettḥareb ɣef  kra id tnawel tidmi-sen  akked tabɣest-nsen. Yettnesix deg tawriqin-ines kra id   id yerran  lɛaz i yixef n waɣref amer ad yefk aɣeddu yettawin tigemi n  tanfalit d aswan,  yesburuyen amendil n yiseɣ ɣef lqum. Amezruy iceffu ɣef ayen selɣen yifasen  n tibruǧin i tmusni tin yettran   tafat ɣef  tmurt-iten id yesɛan. Irgazen-agi yisen i telḥa ddunit, yissen i tesuli tisadarin yettawin ɣer yimal yiffen ayen yezrin. 

Tajmilt ilaqen i yimusnawen-agi iṣefḍen  allen i lɣaci d risemɣert , acku ayen zerɛen akked wayen id yemɣin d- lemziya ur yezmir ad yenkar  yiwen. Ɣef aya, yal lqum di yal tamurt  yettega ismektiyen i yimusnawen-is akken aktay-nsen ad yilli d win yedran di lbal  n waɣref teɣzi n isaggasen.  Tisemɣert yettuɣalen i yimusnawen-agi neɣ aṣaḍen agi tella d zzerb i tatut.

Iwakken aktay  ur yettmattet,   iɣerfan,  yesnan azal n yirgazen d tulawin  i-yegren aẓeṭṭa n tmusni  d yiseɣ ɣef ufagag  n tɣerma, ttsemin iberden, tisdawiyin, reḥbat, sbiṭarat, anafagen,  s yisem n-imusnawen-agi .  Nnig waya slallayend, i wakken ad sidiren i lebda  isem n umusnaw neɣ n waṣad , tidukliwin  irafden isem n yirgazen-agi ikecmen amzruy . Iswi n imezday-agi neɣ n tidukliwin-agi d-aḥareb ɣef tirika id ǧǧan yizemniyen akked tizemniyin  yesbden lsas i tɣermiwin  n yegduden. Yal asmekti zun akken   d- asemɣi-nsen  deg ulawen n tmeti, d- aseɣzef di tudert-nsen  deffir n tmattent-nsen. Di tmura ineflen di tmusni , ddewla tettega leqrar i yirgazen d tulawin id yewwin kra i cetla s-usfugel n umuli-nsen di yal aseggas. Asfugel-agi yettawi udem-nniḍen yal mi ara yezri lqern ɣef tmattent-nsen. I wakken d-awezɣi ad ɣbun ismawen-nsen , ur tcuḥun ara s-udrim akken ad sufɣen isura ɣef tudert-nsen, neɣ a sen-nebnun tisbeddiyin neɣ ixxamen  isalayen ( musés) ara sen-yuɣalen d leqrar i lebda. Igduden yerran lɛaz i yimusnawen-nsen neɣ i waṣaḍen –nsen, d -igduden yegzin inumak n cetla, d-igduden yegzin belli  ala s-uḥareb ɣef uktay  id yettifrir « Nekk » n cetla-nsen seg umureǧ n tatut id  ttawin wussan di lhejna n- umyizwir-nsen. Akken ur tɣeli taɣerma n waɣref, ilaq lumayer ar ad  yesmektin tisutwin amek  sani tjebedd ṭṭelqa n takurt n umezruy-nsen. Anwa asnad ɣef acu ters  timmadit-nwen.

 Ala s-wannect-a i tezmer tɣerma  ad tenǧǧer  i yixef-is isula yesufuɣen ɣer tagnatin n-uzekka. Gar imedyazen iqbayliyen  isebɣen lqern yezrin s tira-s akked tikta-s Sliman Azem ur yelli d menwala.  Ayen yecna d wayen yenna  d lliqa yewwin isufar n tillin ɣer iẓuran n  timadit taqbaylit deg lawan n cedda, deg lawan anda ixef-ines yesmirjih gar nger akked  tillin.

Sliman Azem yuffa-d (di lawan n tebrek anda lwaɛd iteqqes )  ifyar yessan azwu  n ḥellu ɣef aggasen yeɣman di tefka n cetla taqbaylit. Di tudert-is yella d-itri wuɣur tɛanint  wallen n leqbayel akken  ad affent abrid yettawin, gar timṣeḥsal id ibbub zzman, ɣer lberr n lisser.   Ahat ma yesfra fell-as Matoub Lounes  s yifyar-agi : « Ɛammi Sliman ɛzizen/ isem-is ɣer medden / d-iṭij mi ara d yebru i nnur-is » ur yelli ara s- ugacur. Xas akken yettwenfa, xas akken gedlen tizlatin-is deg umataf, xas akken iḍebsiyen-is ur ttnuzun ara di tmurt , Sliman Azem yeqqim d netta i d-netta :  d-acenay n leqbayel wakali ,d-agur yeḍwan deg igenni n tẓuri taqbaylit ,  d imwahi n wagdud akken ad yeɛqal anda yedda later-ines.

 Ass-a yettuɣaḍ lḥal mi ara nwali liḥala deg id yegra  uxxam n Sliman Azem deg Agni Yeɣran yerna ḥedd ur yecqi. Yettenddaf wul, tjerreḥ tasa  mi ara wallin  iɣerban n uxxam-is  cceqqen, yewtet deg-sen iɣisi. Yettru yixef mi ara iẓer  sqef-is n waxxam n Da Sliman  qrib ad yeɣli, rekku yeɛnat-id si yal tama.

D-wagi i d-azylal s timmad-is. Aɛni fukken iragzen at tisas  ? Ɛani fukken iɛarḍiyen yettḥeziben i nnif ? Aɛni  yezmek fellaɣ umrar n ustehzi ? Aɛni nuɣal d-inakaren n leḥsen armi ur nezmir ara  ad nesiwel i usbeddi n yiwet n  tiwizi akken as nɛiwed aslaɣ i waxxam n umedyaz, i yizem n tiza: Sliman Azem ?

Akken ad yeǧǧuǧeg yiseɣ, yerna  ixef-nneɣ ur d i tezzem fell-aɣ lwajeb ilaq a t-nexdem.  Ilaq later id yeǧǧa Sliman Azem ( ulama tafeka-s teẓẓel di tmurt n lberani) ur nettɛemid  ara ad yeɣli , a t- hudden wussan.  Ilaq ur nettɛamid-ara i usethezi aɣ yeseɣfel yerna aɣ iccud s yemraren-is ifasen  ɣef cwit n nnif id yegran deg-nneɣ. Amenuɣ ɣef yidles Aqbayli  maččî kan d tikli deg berden neɣ d-asuɣu deg timesbaniyin . Amenuɣ ibeddu s useḥbiber ɣef waktay n waɣref akken d-awezɣi ad yuɣal d tadla n lawan. Gar aktayen-agi ɣef i neseḥbibir ,  axxam n Sliman Azem  d yiwen ger lebruj  yesɛan azal meqran. Newwi deɛwessu ma yella mḥant wussan, ɣef aya  si tura ilaq tiɣri akken ad tilli tiwizi i uslaɣ n tezeqa-agi yellan d rriḥa n umedyaz i -ihuzen ( acḥal d isaggasen ) ibabaten d tiyamtin nneɣ s wawal n tidet , s lemtul ibenun  laṣel  . Ilaq aslaɣ n uxxam n Sliman Azem akken ad yegri d limara n umenuɣ n yergazen d tulawin- nneɣ ɣef yiseɣ n teqbaylit. Ilaq aslaɣ n uxxam n Sliman Azem s lɛjlan  akken «  Nekk »nneɣ d awezɣi ad iṣṣub s wallen mgal kra id yenulfan d wayen ar ad yenulfun.

H@S
SIWEL 030900 FEV 21

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