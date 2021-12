KABYLIE (SIWEL) — Aujourd’hui, samedi 4 décembre 2021 vers 19h30, un convoi de gendarmerie composé de six voitures s’est déplacé au domicile du militant kabyle Ahcene CHIRIFI et ont procédé à son arrestation lui et son fils.

Nous mettons en garde les services algériens contre toute atteinte à leurs intégrités physiques et morales.

SIWEL 042045 DEC 2021