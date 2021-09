ARRESTATION DES KABYLES

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

La chasse aux Kabyles, toutes couleurs politiques confondues, bat son plein. En une semaine, il y a eu plus de cent arrestations opérées par les services répressifs du colonialisme algérien.

Ni les femmes, ni les vieux et ni même les handicapés ne sont épargnés.

Aujourd’hui, deux autres Kabyles ont été arrêtés. Il s’agit de Razik Zouaoui, ancien cadre du MAK, retiré de toute activité politique depuis au moins cinq ans. Pas moins de 20 véhicules de police et de gendarmerie ont été mobilisés à l’occasion pour intimider le village d’Aqabbiw et permettre l’arrestation d’un homme aussi sage que paisible.

Au village Tifrit, à Aqvu, c’est Yahia Ignathen que le BRI est allé chercher après avoir investi le village. Il laisse derrière lui son fils de 20 ans, handicapé moteur, dont il s’occupait jusque-là. En plus d’être Kabyle, Yahia ignathen est de confession chrétienne, ce qui « aggrave son cas » aux yeux des forces de police coloniales.

Le président de l’Anavad signale aux instances internationales ces arrestations aussi illégales qu’arbitraires et ne répondant qu’à un seul impératif criminel : mener l’opération Zéro Kabyles à son terme.

Le racisme antikabyle est désormais le point cardinal du pouvoir algérien et de ses forces d’occupation coloniales en Kabylie.

Le président de l’Anavad exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les Kabyles emprisonnés pour leurs convictions politiques, religieuses ou leurs origines kabyles.

La Kabylie vaincra.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

11-09-2021

SIWEL 112354 SEP 21