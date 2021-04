ARRESTATION ARBITRAIRE D’UN MILITANT DU MAK A TIZI-WEZZU

TIZI WEZZU (SIWEL) — Le militant Boudjemaa Boucellam, est maintenu en garde à vue au niveau du commissariat central colonial de Tizi-Wezzu, il sera présenté probablement devant le procureur colonial ce dimanche 25/04/2021.

Boudjemaa travaille dans un chantier de bâtiment à Tizi-Wezzu avec un de ses amis nommé Karim, ils étaient arrêtés arbitrairement tous les deux hier 23/04/2021 après une dure journée de travail.

Au niveau du commissariat colonial, les policiers ont demandé aux deux citoyens Kabyles de déverrouiller leurs téléphones portable pour qu’il puissent accéder à leur données personnelles.

Karim a accepté pour en finir avec eux et pouvoir sortir (malgré que cela est strictement pas permis aux policiers sans autorisation de la justice).Les policiers ont trouvé des photos du drapeau Kabyle dans le téléphone de Karim et c’était suffisant pour faire subir, aux deux citoyens Kabyles, toute une batterie de prises d’empreintes.

Boudjemaa et Karim ont été libérés par la suite mais le téléphone Boudjemaa a été confisqué car il a refusé de le déverrouiller sans ordre de la justice et c’est tout à fait son droit.

Boujemaa est retourné demander des nouvelles de son téléphone quelques temps plus tard, mais les policiers de l’état colonial algérien n’ont pas aimé et ils ont décidé de le maintenir en garde à vue, il lui collé une accusation de port d’arme blanche, car il avait sur lui, un tout petit couteau qu’il utilise pour manger le midi au niveau du chantier où il travaille. Boujemaa est alors transféré à nouveau au commissariat central de Tizi-Wezzu, il est maintenu en garde à vue et il sera présenté au procureur coloniale probablement ce dimanche 25/04/2021.

Le MAK, qui est un mouvement pacifique, condamne cet acte répressif qui viole les droits humains et exige la libération immédiate et inconditionnelle de Boudjemaa.

Il rappelle que la Kabylie toute entière est militante du MAK et qu’aucun acte d’intimidation ne saurait venir à bout de sa détermination à arracher politiquement son droit à l’autodétermination. Au lendemain de la date anniverssaire des printemps Kabyles, cet interpellation est une provocation inadmissible.

SIWEL 240905 AVR 21