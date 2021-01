MOUVEMENT DE L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE (MAK)

BUREAU ORGANIQUE DE LA DIASPORA

APPEL À TOUTES LES COMMUNAUTÉS KABYLES ÉTABLIES À L’ETRANGER

Le vendredi 8 janvier 2021, le Bureau de la Diaspora du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) a tenu une réunion urgente pour aborder les évènements qui frappent toute la Kabylie surtout depuis le boycott des élections présidentielle du 12/12/2019 et le rejet du référendum de la révision de la constitution du 01/11/2020, et plus particulièrement la répression tout azimut que subissent les militants et militantes du MAK, par des kidnappings et des convocations d’intimidations farfelues, et des dossiers montés de toutes pièces avec des inculpations totalement vides. Cela dit, ces méthodes et ces pratiques sont bien connues pour être la spécialité par excellence du système colonial néonazi et fasciste d’Alger.

En tenant compte de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 qui réduisent drastiquement les possibilités de manifester dans les rues, et notamment le blackout médiatique contre la Kabylie et spécialement contre les indépendantistes, après un long débat, le Bureau de la diaspora du MAK a acté, à l’unanimité, les résolutions suivantes :

1- Dénoncer toutes les violations graves des droits humains commises par le système colonial algérien contre la Kabylie et le peuple kabyle auprès des assemblées parlementaires, Chancelleries, Présidences, Gouvernements et autres Organisations de défense des droits humains des pays de résidence.

2- Soutenir financièrement, dans la mesure du possible, les militants et les comités de soutiens aux détenus en Kabylie installés tout récemment, en cours ou en projet d’installation. Pour ce faire, il est possible de passer par l’ONG humanitaire Aza-Rouge qui est en constante collaboration avec les militants, leurs familles et leurs comités de soutien.

3- Communiquer activement et informer les sociétés civiles des pays de résidence par des articles de presse écrite et audiovisuelle, sur les médias et réseaux sociaux (FB, Youtube, Instagram, Twitter, Sites internet, blogues, etc…).

4- Solliciter la participation des partenaires et frères peuples Amazighs qui activent sur le territoire des pays de résidence et dans la mesure du possible, même dans leurs pays d’origine.

Le Bureau Organique de la Diaspora du MAK invite tous et toutes les Kabyles de la diaspora, épris de justice et de liberté, jaloux de leur Kabylité, à participer à cette campagne de soutien et de solidarité internationale en faveur de notre patrie la Kabylie et de nos militants et militantes qui ne font que militer dans le cadre de la légalité internationale et exercer son droit légitime d’exercer son droit à l’autodétermination des peuples à disposer d’eux-mêmes, reconnu et ratifié même par le régime colonial arabo-islamiste, négationniste, fasciste et obscurantiste.

Vive la Kabylie belle, rebelle, libre et indépendante. Vive le peuple kabyle

Milan, le vendredi 08 janvier 2021

SIWEL 101140 JAN 21