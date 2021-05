APPEL A MOBILISATION POUR LIBÉRER LES MILITANTS PACIFIQUES KABYLES SÉQUESTRÉS A VGAYET !

KABYLIE (SIWEL) — Le régime algérien doit libérer les militants indépendantistes kabyles pacifiques du MAK dont le seul « tort » était d’avoir organisé hier samedi 22 mai une marche en hommage à Masin Uharun et en soutien au président du MAK et de l’Anavad, Ferhat At Sεid.

Après avoir violé l’enceinte du domicile familial et tenté de kidnapper Mus Akkuc le président de la coordination universitaire MAK de Vgayet, la police coloniale algérienne, en tirant avec des tasers dont le dard-électrode est prohibé par l’ONU car synonyme d’actes de torture, a arrêté des dizaines de militants venus des quatre coins de Kabylie.

Tilelli i yimeɣnasen iqvayliyen !

Liberté pour les militants Kabyles dont 12 ont passé la nuit dans les geôles infectes du régime algérien et demeurent encore séquestrés à Vgayet ce dimanche matin :

Takfarinas Hitache de Leflay

Mennad Djoudi de Sedduq

Mennad Aqvayli de Hellewan

Zahir At Mansour d’Aqvu

Karim Fateh de Budjima

Boudjemaa Boucellam de Budjima

Yuva Meridja d’Ivervacen

Marzouk Arrach Ifahen de Boghni

Nabil Moussaoui d’Aokas

Mastinas At Weghlis de Chemini

Younes Kaced de Ighil Imula

Faouzi Chakri de Budjima



Le MAK et l’Anavad appellent les militants et les citoyens Kabyles à se mobiliser afin de les arracher des griffes de l’Algérie coloniale.Le peuple kabyle avance dans le sens de sa libération de tout joug colonial afin de recouvrer sa souveraineté pleine et entière.

#KabyliaIsNotAlgeria

SIWEL 231306 MAI 21