ANNONCE PAR L’ALGÉRIE DE LA RUPTURE DE SES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LE MAROC

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

MINISTERE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Communiqué du Ministère des relations internationales de l’Anavad

L’Algérie vient de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. C’est, visiblement, la reconnaissance par Rabat du droit à l’autodétermination du peuple kabyle, lors de la réunion des Pays Non-Alignés, le 14/07/2021, à l’ONU, qui serait à l’origine de cette décision extrême. Même si nous saluons cette reconnaissance comme une victoire de la diplomatie kabyle qui a convaincu une grande nation comme celle du Maroc du bien-fondé de notre combat pacifique, nous ne pouvons que déplorer, voire condamner, la légèreté avec laquelle cette rupture qui manque de sagesse et de retenue est intervenue de la part d’Alger. Quand-bien même nous militons pour que le peuple kabyle puisse disposer de lui-même et obtenir pour sa cause le soutien de la communauté internationale, nous restons convaincus que seules des relations diplomatiques sereines peuvent résoudre les conflits et différends entre nos pays voisins.

La Kabylie dont les relations officielles avec le Maroc avaient été interrompues par l’ordre colonial, est prête à les renouer et les densifier au bénéfice de nos deux peuples et de ceux de tous nos voisins. Le MAK (Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie) né il y a 20 ans, et l’Anavad (Gouvernement Provisoire Kabyle en exil) qui vient de fêter son 11ème anniversaire, sont déterminés à agir dans le sens de l’apaisement et de la réduction des tensions algériennes, tout en œuvrant à ce qu’Alger accepte la nécessité d’un règlement pacifique et démocratique mettant fin à l’occupation de la Kabylie en vue d’un bon voisinage avec le peuple marocain et le peuple kabyle.

La politique de répression de la Kabylie qui aspire à son indépendance est contreproductive pour Alger. Nous invitons les autorités algériennes au calme, à la retenue et au respect des droits humains des militants pacifiques, notamment kabyles, injustement incarcérés et nous les exhortons à leur libération immédiate et inconditionnelle.

Continuer d’empêcher les Kabyles de se doter d’équipements et de produits médicaux contre la covid 19, s’enferrer dans la politique de la terre brûlée en Kabylie pour châtier les Kabyles de revendiquer leur droit légitime à leur propre Etat, s’entêter dans la propagande de diabolisation du MAK et de la Kabylie ne sont là que l’expression d’une fuite en avant qui va mener l’Algérie vers le cloisonnement et, à terme, à l’abîme.

Exil, le 24/08/2021

Aksel Améziane

Ministre des Relations Internationales de l’Anavad

SIWEL 242204 AOU 21