ALGÉRIE COLONIALE. GUERRE CONTRE LE MAROC. MENACES ET CHAPELET DE MENSONGES. INTIMIDATIONS CREUSES. LA JUNTE SE DÉGONFLE

KABYLIE (SIWEL) — Deux camions, trois morts. Un missile ? deux ? Un obus ? deux ? Sophistiquées les armes, nous dit Said / Tebboune. Mais qui a tiré ? Mystère. À l’algérienne. Qui a fait quoi ? Et avec quoi ? Un drone ? un canon ? Un rot ? Said le Caïd joue la carpe. Tebboune la marionnette suit, tête baissée !

Instinct bas. Les saigneurs des Tagarins, jurent vengeance. « Cet acte ne restera pas impuni ». Du sang va couler. Retenez-moi ou je fais un malheur. Trop c’est trop ! Cet été, les feux de forêts criminels. Made in Tagarins. C’étaient déjà les Marocains, les Israéliens et bien sûr les Kabyles. Flop, pschitt. Mensonge raillé, urbi et orbi. Maintenant ce sont les Marocains. En creux…Israël, Ferhat Mehenni, la France et leurs drones.

Le pouvoir, la rente. La vie ou la mort. Tenez-moi debout, sans me toucher, ou je tombe. Pincettes.

Le monde est affolé. Apeuré. Said / Tebboune a juré de mettre toute l’Afrique du Nord à feu et à sang. À ce jour, silence de carpe. Du vide. Problématique. Alors, cette guerre ? La vengeance à froid ? L’Arlésienne. La Patate ? Le lait ? Le baril à 140 $ ?

Hésitation. Doute. Équilibre. Les biens en France ? Cocaïne Boumediene ? Cocaïne Khaled ? Encore ! Décidément ! Ces rejetons ! Où donner de la tête ? Dans un puit de pétrole ? en voie d’extinction. La Djellaba ? Cramée, sanguinolente.

SAHARA. VIDE. DANGEREUX.

Zone réservée. Chasse réglementée. Wech ! Wech ! Les algériens ? Cible réservée. Gibier local. Le Poinçon Tagarin. Produit du terroir. Appellation d’origine contrôlée.

Diantre alors ! Mais qui a tiré. Trois algériens décédés ? Au Sahara. La Méditerranée en regorge aussi. Un Boumediene, parmi eux. Fichtre alors ! Un Boumediene comme Houari. Tué un 1er novembre. Un symbole. La provoc. Qui avait la liste des routiers ? Un clan des clans ? Said / Tebboune ce n’est pas moi. C’est le Maroc. Un complot. Wallah. Je jure sur la Grande Mosquée El-Djazaïr ! C’en est un.

Wech !? Siphonner l’eau des barrages de Kabylie, ne suffit pas !? La pénurie d’eau est là. Un complot.

Arrêter tous les Kabyles, d’Oran, de Constantine, d’Annaba, de Tamanrasset et… de Kabylie !? Les forcer à l’exil !? Les remplacer par des algériens dans leurs villages !? Ils sont toujours là. Un complot.

Montréal, Paris, Londres, New York, Washington, Tataouine les chameaux !? Ils sont là, même à la Place Audin. Un complot.

Importer des triporteurs Lambretta de Milan. Déménager cette place. La solution. De Maio l’italien avec un pur-sang arabe. Sacré cheval. Le veinard. Un visa italien. Sans harga. Ça vaut bien une Lambretta.

Mig. Missiles 400. Sous-marins Kilos. Corvettes. Glisseurs Hargas, Made in Tagarins. Vedettes. Garde-côtes escargots. Envahissement migratoire. Trafic de cocaïne. Tout ça pour rien. Sans effet.

Échec. C’est officiel. C’est un complot.

Chapelet de mensonges. Intimidations creuses. Alors Said / Tebboune, dis-nous tout ! C’est pour quand cette guerre ? Est-ce une guerre franche, les yeux dans les yeux, baïonnette contre baïonnette ou des escarmouches terroristes, lâches, par procuration, déléguées aux résidus de Belmokhtar et du Hezbollah Polisario ?

Aboule et cesse d’exorciser ta peur et ton impuissance en te vengeant des Kabyles pacifiques et des populations laminées, anéanties par la misère d’une piètre gouvernance !

