ALGÉRIE COLONIALE : DE L’URGENCE EXISTENTIELLE À L’INDÉPENDANCE SALVATRICE DE LA KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — Comment la junte militaire algérienne va-t-elle passer, ce qui semble pour elle un maudit cap à dépasser alors que la situation actuelle désastreuse, irréversible, est la conséquence de longues années d’incompétence, de corruption, de vol, de stagnation, de répression, d’exils et d’assassinats depuis ce que l’on appelle pompeusement » l’indépendance », en fait, une catastrophe encore plus abjecte que l’occupation française. Le colon algérien, arabo-islamiste primitif, a pris le relais.

La dérobade pernicieuse. C’est la faute de l’Autre. Il est d’abord l’impérialiste américain, la France néocoloniale, le Maroc, ensuite le sioniste et bien-sûr le Kabyle, l’ennemi de l’intérieur.

Tous ennemis, tous voudraient du mal à cette Algérie sauf elle, la junte, l’hydre qui se reproduit sans changer d’un iota et qui accapare la rente pétrolière désormais finissante.

Les coupables sont trouvés. Pour continuer à vider cette terre de ses richesses naturelles, de ses lumières et de ses différentes cultures, autres que celle arabe et islamique, en position de force violente, la recette est connue de tous les dictateurs. Diviser pour régner les populations de ce territoire et ensuite stigmatiser les Autres, particulièrement le peuple Kabyle.

Après avoir exacerbées et discriminées les spécificités culturelles et même cultuelles – contre les Mozabites de rite Ibadite – et aussi tenté de diviser la Kabylie entre la « grande et la petite », ce sont ces derniers, les Kabyles, peuple dynamique des plus actif et ce, dans tous les domaines, qui sont la cible, le bouc émissaire à donner en pâture à la colère populaire pour exorciser toutes les frustrations sociales, politiques et économiques.

Haro sur les Kabyles précurseurs du mouvement national depuis les années 20 et porteurs d’un projet sociétal moderne et démocratique partageant avec le monde civilisé les valeurs universelles antinomiques avec l’idéologie arabo-islamiste algérienne. Cette dernière s’est avérée fasciste, hégémonique et pire, elle est terroriste. Depuis les années 90, ce « pays », « Algérie » a démontré sa capacité de nuisance terroriste islamiste et son faux semblant pernicieux à combattre cette hydre, connaissant le pedigree de chaque bête islamiste qu’elle a elle-même créée et incubée !

LE PRÉSENT KABYLE

De ce qu’il se passe en Kabylie contre les Kabyles aujourd’hui, rappelle exactement la montée du nazisme en Allemagne des années 20 avec le point culminant, la crise économique de 1929 et la descente aux enfers avec l’élection de Hitler, qui a amené le monde à vivre l’ignominie de la tentative d’extermination des Juifs.

La Junte militaire algérienne importe et copie les méthodes nazies pour galvaniser les foules algériennes avec la technique du bouc émissaire. Les petites frappes sont connues, Benzaim, Salhi, Bengrina, les TV publiques et privées proches des milieux arabo-islamistes intégristes. Les thèses islamo-nationaliste badissia novembriya embrayent sur la dynamique anti-Kabyle dans la suite de l’opération Zéro Kabyle initiée à Mostaganem en juillet 2019.La junte algérienne a initié de multiples politiques génocidaires contre la Kabylie. Le négationnisme culturel et identitaire, la répression contre la pratique et la conscientisation politique, le sabotage de ses tentatives d’essor économique local et son dynamisme social, sociétal et culturel.

Non rassasiée d’avoir poussé à l’exil et assassinés des milliers de Kabyles, en mémoire récente les 128 jeunes Kabyles déchiquetés à l’arme lourde, les criminels au pouvoir à Alger ont saisi et c’est en cours, l’opportunité que leur offre la pandémie du covid pour supprimer de manière sournoise le maximum de Kabyles, en empêchant d’abord leur auto-organisation face à ce virus et ensuite en confisquant et détournant toutes les aides en médicaments et en équipements médicaux et pour aggraver le bilan des morts, cette bande de brigands a incendié plus de 70 % des forêts Kabyles empêchant en parallèle toutes les aides extérieures anti-incendie. Dans le même élan criminel, les barbouzes de la marionnette Tebboune et de Chengriha, ont fomenté un crime abject, celui de Djamel Bensmail, pour désigner les Kabyles à la vindicte populaire.

Soulignant fortement que les campagnes médiatiques et cybernétiques menées par les petites frappes de la junte, Bengrina, Salhi, TV etc… ne sont pas anodines et conjoncturelles, elles sont systémiques et font partie d’une vaste campagne génocidaire, conçue en trois volets comme l’a rappelé Mas Ferhat Mehenni, dont le but est de supprimer, en premier lieu, le maximum de Kabyles, d’en jeter sur les routes l’exil et d’emprisonner d’autres et de vouer à la soumission le reste.

Benzaim. Les sales graines criminogènes semées par ce raciste qui traite les Kabyles de « tumeur », entendre donc, à éradiquer, sont en germination et en assimilation latente dans l’inconscient des algériens. La bête immonde du fascisme arabo-islamiste est en gestation. L’Histoire nous a montré et prouvé que le monstre Nazi était en formation depuis les années 20.La classification du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), mouvement pacifique, d’organisation terroriste par la Bande de crapules terroristes au pouvoir à Alger, fait partie de cette opération. Aucun Kabyle, bien écrit, aucun Kabyle, n’est exempt de cette accusation contrairement à l’illusion qu’entretiennent certains naïfs ou ceux qui se croient du bon côté du manche. N’est-ce pas que la Kabylie est une « région (sic) terroriste » comme l’a déclaré la TV officielle !?

PIQÛRE DE RAPPEL

Nous ne le répéterons jamais assez. Négationnisme culturel, identitaire et linguistique, révisionnisme historique, sabotage économique, répression, kidnappings, emprisonnements arbitraires, génocide sanitaire et feux criminels, racisme systémique etc… en somme une opération politique, dûment pensée, réfléchie, planifiée et systématique d’annihilation de toute esprit et pensée Kabyle ainsi que de l’extermination à long terme de toute Kabylité, pour faire du Kabyle une coquille vide s’il n’est pas exterminé dans une guerre civile en préparation, localisée et cantonnée à la Kabylie.

L’APPEL DE LONDRES LE 3 JUIN 2018

En visionnaire politique, Mas Ferhat Mehenni avait anticipé les douloureux et tragiques événements actuels que vivent les Kabyles et la Kabylie, il a appelé alors à la création d’une autorité de contrainte Kabyle, LA3NAYA, pour protéger et anticiper la répression, les kidnappings et les agressions contre les Kabyles.

Bien des peuples en danger sur leur terre ont eu à s’organiser contre les ennemis extérieurs, s’il est un exemple à évoquer, saluer et donner en exemple, est celui des pionniers du peuple Juif en terre de Palestine, ils ont créé la Haganah, en hébreu « défense », « protection ». Un mouvement qui a su protéger et aider les pionniers Juifs dans la construction de l’État d’Israël.La3naya Kabyle porteuse de valeurs ancestrales de solidarité, d’humanité, de sécurité, d’hospitalité, de protection des biens et des personnes, doit être aujourd’hui revivifiée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes après avoir montré, toujours dans son cadre, la capacité, organisationnelle et gestionnaire des Kabyles contre la pandémie du coronavirus et les feux de forêts ainsi que l’élaboration de bien d’autres actions humanitaires.

La Kabylie est en danger. Les Kabyles sont entraînés, à leur corps défendant, dans la spirale infernale d’un territoire sous la botte d’une bande de fous, impuissante, acquise désormais à l’idée qu’elle ne peut juguler les crises multidimensionnelles où chacune d’elle porte en elle d’autres crises insolubles en l’état actuel d’anarchie dans lequel elle a plongé le « pays » et dont la solution, serait selon elle, le bellicisme contre les pays voisins, en particulier le Maroc, pour tenter de faire diversion et ainsi rassembler autour d’elle, croit-elle, les algériens dépités, écrasés par le terrible marasme qui les touche et qui la voue aux gémonies.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 051614 NOV 21