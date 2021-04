ALGÉRIE COLONIALE, DANS LA DIAGONALE ISLAMISTE DAECHIENNE, LA PANIQUE, LA RÉPRESSION ET LA RAGE ANTI-KABYLE AU MENU DE LA JUNTE MILITAIRE AU POUVOIR

KABYLIE (SIWEL) — Prise au piège dans la nasse politique tendue par le MAK, la revendication pour l’indépendance de la Kabylie, qu’elle a méprisée depuis son origine, le passage de la revendication berbériste à celle de l’autonomie, qui inscrit la démarche dans la revendication irrédentiste Kabyle, la junte militaire arabo islamiste en pleine panique tente par tous les moyens fascistes d’en sortir.

Dans sa mégalomanie de puissance régionale usurpée, entretenue par les flatteurs qui voient en elle seulement un baril de pétrole, elle n’ose reconnaître que le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, le MAK, l’a mise à genou et l’a, par son pacifisme, désarmée, incapable de répliquer par la violence militaire quand sa capacité politique est désormais anéantie.

En place et lieu de reculer et de reconnaître sa défaite dans cette guerre politique, mère des guerres intelligentes et seules victoires reconnues par les instances internationales, la junte méprise le plus court et honorable chemin pour elle, celui du pragmatisme politique et de la sagesse, la négociation dans le cadre du respect de la loi internationale, celui du Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qu’elle a d’autant plus inscrit dans sa constitution, rendu un torchon violé selon ses intérêts conjoncturels.

Arrogante et forte pense-t-elle de sa puissance militaire mitée, inutile en ce cas d’espèce, la junte tente le passage en force par la répression, la violence barbouzarde et la conspiration diffamatoire pour salir la Kabylie et les Kabyles traités de terroristes et ainsi espère-t-elle provoquer une guerre civile pour justifier ensuite une intervention militaire génocidaire contre une Kabylie, pacifique, sereine, forte de son droit et qui a fait face à d’autres agressions vaines dans son Histoire.

La dernière en date, une propagande diffamatoire, des plus loufoques, s’est dégonflée comme un ballon de baudruche sous les railleries des Kabyles et même des algériens honteux de tant d’amateurisme niais. Une connerie boomerang.

Un pauvre égaré, produit de l’école arabo-islamiste algérienne, apolitique et paumé, comme aime à les fabriquer la junte pour mieux dominer ses sujets. Un traîne-bligha, savate, à la mosquée le jour, dealer et voleur la nuit, présenté vilement, trafiquant d’armes en cheville avec le MAK.

De toute cette truanderie que d’aucuns interprètent selon leurs approches politique, oppositionnelle, clanique ou personnelle, outre la haine anti-Kabyle, un racisme systémique lourd de desseins noirs pour les Kabyles, il se dégage de la rage et une perte de sang-froid, face à cette Kabylie porteuse de valeurs civilisationnelles antinomiques à celles de l’idéologie arabo-islamiste propre à cette « Algérie ».

Qu’il soit dans l’opposition, domestiqué, dans la galère algérienne sans avenir, perméable à toutes les corruptions et compromissions ; fut-il un flibustier, soucieux de ses intérêts et de ses illusions immédiats, avec des ersatz de valeurs démocratiques exprimés sous contrôle ou pire qu’il soit indépendantiste, un cauchemar pour la junte algérienne, la suspicion demeure autour de l’Homme Kabyle. Il reste un obstacle à l’idéologie arabo-islamiste, in fine, un danger pour la junte, à éliminer.

Si la Kabylie est algérienne arabo-islamiste, pourquoi tant de suspicion et de menaces assassines autour d’elle et si elle ne l’est pas pourquoi ignorer sa Kabylité !?.

Cette junte veut une Kabylie sans les Kabyles, une simple région arabo-islamiste soumise à l’instar des autres régions, un réservoir d’eau propre à irriguer un vingtaine de villes algériennes, Alger la capitale comprise, un magnifique littoral sur la Méditerranée et des plus stratégique sur le plan militaire, des sites pétrolifères à Tuviret (Bouira) et en Off Shore à Vgayet (Bougie), des richesses naturelles etc…

Le terme indépendance avec lequel elle a berné des générations de sujets algériens est devenu pour les voyous au pouvoir un cauchemar sorti de la bouche des Kabyles. Chassez ce Kabyle aux valeurs politiques, éthiques et civilisationnelles antinomiques avec l’idéologie fasciste arabo-islamiste hégémonique que l’œil algérien ne saurait voir. Cette pastiche d’une citation de Molière trouve ainsi dans cette « Algérie » son coupable, le Kabyle.

Le stade de Tizi Wezzu en perpétuelle construction, celui de Vgayet ouvert aux quatre vents, loin d’avoir des stades concentrationnaires à la Pinochet, il ne reste plus à la junte militaire que le gazage des Kabyles à la Saddam ou Bachar, comme l’a suggéré un fou fasciste, transfuge des fous des Tagarins (*), depuis Londres, salissant du coup l’image de cette ville civilisée accusée d’abriter un déchet de l’humanité.

La situation est très grave, dans la panique totale, la junte a perdu son sang-froid. Ses agissements de ces deux dernières années et particulièrement de ces derniers mois sont patents. La répression et les emprisonnements se font désormais à la pelleteuse, ils confirment un glissement immorale et meurtrier, dans les ténèbres du fascisme islamiste du Daech, après les tortures et les viols, même sur des gamins.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 291411 AVR 21

(*) Tagarins : Repaire des militaires et des tortionnaires des services algériens qui tient lieu aussi de ministère de la défense (MDN), devenu (MDR).