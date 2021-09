ALGÉRIE COLONIALE ARABO-ISLAMISTE OU L’ILLUSION FASCISTE D’UNE KABYLIE SANS KABYLITÉ

KABYLIE (SIWEL)

« Où va l’Algérie ? », cette question, longtemps d’actualité, est devenue caduque. Le terrible constat de cette « Algérie » au fond de l’abîme plonge la junte dans la sidération totale.

À la crainte portée par le questionnement se substitue la peur, la pire, de celle qu’on dit bleue. De la crise multidimensionnelle, seule la question de l’Indépendance de la Kabylie taraude cette junte.

Une réalité politique effrayante, que la junte tente de retourner en sa faveur, consciente que l’internationalisation, désormais officielle, de l’autodétermination de la Kabylie finira par la convoquer devant les Nations Unies.

Le choix guidé et inspiré par la peur panique de semer l’effroi politique élargi à toutes les activités politiques des populations de ce pays et particulièrement à la Kabylie, seul territoire à lui ôter toute légitimité institutionnelle, en place et lieu de la solution sage de la « Paix des Braves » et, avec les algériens et avec les Kabyles, conduit cette junte à semer la terreur, la peur et le désarroi.

LES LOIS ALGÉRIENNES TERRORISTES CONTRE LES LIBERTÉS ET LA KABYLIE

Consciente de sa faiblesse et de son illégitimité politique, incapable d’apporter une réponse politique à la revendication indépendantiste Kabyle, la junte a d’abord apporté une modification au code pénal en avril 2020, qui restreint la liberté de la presse, d’expression et d’association et ensuite initié l’ordonnance, du 10/06/2021, criminalisant le droit à l’autodétermination (*).La junte s’est accaparée ainsi par la loi le droit de terroriser et de gérer/semer la peur, replongeant les populations dans l’Histoire et pour les anciens, dans le souvenir des années noires de Boumediene où les disparitions et les crimes étaient courants.

Les kidnappings dont ont été victimes Kamira Nait Sid et Slimane Bouhafs sont édifiants. Raflée dans la rue, K. Nait Sid a été portée disparue pendant 3 jours sans que sa famille en soit informée, idem pour S. Bouhafs, enlevé à Tunis qui réapparaît 5 jours plus tard dans un commissariat à … Alger tout comme Kamira.

L’objectif de cette technique machiavélique et sadique est de semer la terreur chez leurs proches. Le terrible questionnement, sur un éventuel crime/disparition crapuleux, participe ainsi de la torture psychologique que la junte fait subir à leurs familles maintenues sans nouvelles. Un crime.

Chaque jour apporte son lot de Kidnappings de Kabyles dans le silence total des algériens. Le silence lâche saisit tout le pays, même les grandes gueules de la fange politique oppositionnelle, promptes à monter au créneau pour étancher leur narcissisme, se mortifient dans la peur bleue. Les seules à se l’ouvrir sont pour caresser la bête au pouvoir dans le sens du poil.

Certains se pâment avec hypocrisie devant le chiffre de 2,5% de croissance factice, ânonné par la bande de brigands, d’autres éludent les causes criminelles des incendies de forêts ou d’autres encore, sans un grain de dignité, vont jusqu’à proposer la dissolution du MAK qui leur fait bien sûr de l’ombre et qui leur renvoie l’image de leurs lâchetés et de leurs traîtrises. À ce jeu, seuls les Hommes intègres et dignes attirent le respect de l’adversaire et même de l’ennemi qui lui se méfie des flagorneurs.

AINSI EST L’ÉTAT DÉSASTREUX DU PAYS

Avec une seule phrase sur le « droit du vaillant peuple Kabyle à son autodétermination » une réciprocité du Maroc au présumé droit du Polisario, organisation armée et financée par la junte, à une partie du Sahara marocain, a jeté cette bande de voyous dans la peur panique.

De la perte de la Kabylie, ce n’est pas la Civilisation Kabyle dans toute ses dimensions, humaine et sociétale, qui inquiète cette bande de voyous mais la perte des richesses hydriques, minières, naturelles et géostratégique avec ses ports et son ouverture sur le bassin méditerranéen sur près de 300 kilomètres de littoral avec ses richesses marines et touristiques etc…CONCLUSION.

La chute de ce pays actuellement mort, observable depuis quelques années, avec un climat de terreur et de criminalisation de tout activisme et dissidence politiques qui inhibe toute dynamique et ce dans tous les domaines, accélère l’isolement de ce pays, désormais fui comme un pestiféré par plusieurs opérateurs économiques étrangers.

À l’instar d’un noyé dont on ne voit plus que les mains émerger de l’eau, seule est visible la silhouette du renégat Kabyle, Lamamra. Petit tonneau posé sur deux pattes, il roule d’un pays à l’autre pour donner l’illusion d’un pays et d’une diplomatie dynamiques (sic).Où est le chef du gouvernement, un côté premier ministre et l’autre ministre de l’économie (sic), où est la marionnette Tebboune sinon pour semer la peur qui le terrasse lui-même. Où sont les autres ministres ?Exit tout le monde. Seule la boule Ramtane roule au gré des ressacs des paranoïas complotistes de la junte. Lamamra par-ci, Ramtane par-là. Ne dit-on pas que l’hirondelle ne fait pas le printemps mais… Elle fait l’illusion dans cette fumisterie « Algérie ».La tâche confiée à Belhimmer, ministre de la communication aux méthodes nazies, de soigner l’image fasciste et terroriste de cette « Algérie » pestiférée en dit long sur la profondeur et la dimension de son isolement.

L’effet pervers de cette guerre contre la Kabylie, avec ses rafles, ses kidnappings de masse, ses emprisonnements arbitraires, son interdiction du drapeaux Amazigh et sa remise en cause du pseudo enseignement de Tamazight, qui en 26 ans n’a pas bougé d’un iota, ses feux criminels programmés depuis les Tagarins, ses multiples ruses où le Kabyle est le dindon de la farce et le bouc émissaire d’une bande de voyous patentés etc…prouve s’il en est, contrairement à la factice fraternité fielleuse braillée par la potiche, que la Kabylie et les Kabyles sont appréhendés comme des ennemis et un danger pour cette « Algérie » arabo-islamiste, une fumisterie créée par la France.

Si la Kabylie est algérienne pourquoi cette guerre et cette opération génocidaire « Zéro Kabyle » ? On l’aura compris, la Kabylie, fiable et acceptable, est celle dominée, colonisée, qui renie sa Kabylité pour s’assimiler et se fondre corps et âme dans l’idéologie arabo-islamiste hégémonique.

Non, non, et non, la Kabylie ne se soumettra jamais. Elle n’abdiquera jamais. Elle reprendra son destin en main, et retrouvera sa liberté et son indépendance très bientôt.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 050034 SEP 21