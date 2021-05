ALERTE : LA POLICE COLONIALE ALGÉRIENNE A KIDNAPPÉ À NOUVEAU KHOUDIR AGRAWLIW

VGAYET (SIWEL) — La police coloniale algérienne a kidnappé à nouveau l’indépendantiste Khoudir Agrawliw aujourd’hui au environ de 11h. En effet, en sortant de chez le coiffeur des agents en civil appartenant à la police coloniale l’ont interpellé, lui ainsi qu’un autre militant. Ils étaient amenés au commissariat central de l’algérie coloniale à Vgayet

Après une heure et demie, c’est à dire au environ de 12h30, l’autre militant a été libéré mais aucune nouvelle de Khoudir Agrawliw.

Nous exigeons la libération immédiate et sans conditions de Khoudir et nous lui apportons notre solidarité.

Se battre pour l’indépendance de la Kabylie est un droit et non pas un crime.

Votre répression et vos agressions sont à l’image de l’état colonial criminel d’Alger.

Les militants du MAK et les Kabyles en général sont des pacifistes qui se battent pour une vie digne.

Libérez Khoudir

Libérez la Kabylie

Vive la Kabylie libre et indépendante

Siwel 201634 MAI 21