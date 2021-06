ALERTE: CHASSE A L’HOMME A IMCEDDALEN (TUVIRET)

IMCEDDALEN (SIWEL) — Le responsable de la coordination sud du MAK, Younès Bounadi, militant pacifiste, vient d’être Kidnappé par la gendarmerie coloniale algérienne, aujourd’hui le 23/06/2021, aux environs de minuit dans son village à Imeceddalen.

La gendarmerie coloniale algérienne continue la poursuite d’autres militants pacifistes dans le but de les arrêter également.

La population d’Imceddalen et les Kabyles en général sont appelés à la mobilisation pour dire NON à ces emprisonnements et arrestations arbitraires et injustes.

À bas le colonialisme algérien sur le territoire kabyle.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 230038 JUI 21