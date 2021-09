ALERTE : ARRESTATION DE ABDENNOUR SAÏDI, UN HOMME ÂGÉ ET HANDICAPÉ

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

Abdennour Saidi, 65 ans, diabétique auquel les jambes ont été amputées pour cause de gangrène, a été arrêté ce matin à son domicile à At Zmenzer (At Dwala), à quelques 15 km au Sud de Tizi-Ouzou pour ses contacts téléphoniques très espacés avec le président du MAK avec lequel il est ami depuis plus de 30 ans.

De santé fragile mais au moral d’acier, cet handicapé moteur risque de succomber à tout mauvais traitement.

Le président de l’Anavad qui dénonce et condamne cette chasse à l’homme lancée par Alger contre tous les militants de la dignité d’origine kabyle, appelle la communauté internationale à ne pas laisser un génocide se perpétrer en Kabylie. Le racisme antikabyle affiché par le pouvoir algérien n’a visiblement pas de limite au point où l’on embarque même un homme sans jambes au poste de torture.

S’il arrive quoi que ce soit à M. Abdennour Saïdi, les nouveaux Wali et Commissaire Divisionnaire de Tizi-Ouzou en répondront devant la justice internationale.Le président de l’Anavad exige la libération immédiate et inconditionnelle de cet homme âgé et gravement malade.

Exil, le 02/09/2021

Aksel Améziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

SIWEL 021245 SEP 21