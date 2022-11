Alγu unṣiv n Yimni aqvayli / Communiqué du Parlement kabyle / Release of the Kabyle Parliament

IMNI AQVAYLI

PARLEMENT KABYLE

KABYLE PARLIAMENT

ALΓU UNṢIV

Ass n 29 Tuver 2022, Imni Aqvayli, yemlal i tikkelt tis 3 innes n tiɣimit i deg

yeḥḍer Uselway n Unavad Mas Ferḥat At Sɛid. Deg temlilit-agi imni yales-d

tamsetla-is i yisimniyen yettwakerfen d merra inekrafen iqvayliyen.

Sel n uskan n unaray amaynut d terveɛt n imaslaḍen, ssawḍent tismilin ad ddunt

deg leqdic-nsent s tamayt n yimaragen yellan di tmurt taqvaylit u deg yiminigen.

S lǧehd n umennuɣ u sel n tlalit n tmendawt, Imni yettkemmil deg leqdic-is i usali

n uwanek n tmurt taqvaylit n uzekka.

AD TIDIR TMURT TAQVAYLIT TILELLIT U TAMUNAN

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Le 29 octobre 2022 l’Imni, le Parlement Kabyle, s’est réuni pour sa 3è Session en

présence du président de l’Anavad Mas Ferhat Mehenni. Lors de cette plénière le

parlement réitère sa solidarité avec les nombreux parlementaires emprisonnés ainsi

que tous les détenus kabyles.

Après la présentation du nouveau bureau et du collège des questeurs, les

commissions ont pu reprendre leurs activités grâce aux suppléants en Kabylie

occupée et dans la diaspora.

Dans l’adversité et après le jalon de la Constitution, l’Imni poursuit son oeuvre

pour l’édification du futur État Kabyle.

VIVE LA KABYLIE LIBRE ET INDÉPENDANTE

OFFICIAL RELEASE

On October 29, 2022, Imni, the Kabyle Parliament, met for its 3rd Session in

presence of the president of Anavad Mas Ferhat Mehenni. During this plenary session the

Parliament reiterates its solidarity with the many parliamentarians imprisoned as well

than all Kabyle detainees by Algeria.

After the presentation of the new Bureau and of the College of Quaestors, the

commissions were able to resume their activities thanks to the alternates in occupied Kabylie

and in the diaspora.

In adversity and after the milestone of the Constitution, the Imni continues its work

for the construction of the future Kabyle State.

LONG LIVE FREE AND INDEPENDENT KABYLIA

SIWEL 312100 OCT 22