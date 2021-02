AGRESSION PHYSIQUE SUR UNE MILITANTE INDÉPENDANTISTE KABYLE PAR QUATRE POLICIERS ALGÉRIENS

MAKOUDA (SIWEL) — La militante indépendantiste Kabyle Tilelli BELABBAS a été agressée ce vendredi à la sortie de Makouda dans la région de Tizi-Wezzu par la police coloniale algérienne à son retour de de la marche organisée pour la libération du prisonnier indépendantiste Kabyle Lounès HAMZI qui croupit dans les geôles algériennes depuis le 06/10/2020 pour délit d’opinion.

Les faits ont eu lieu en fin d’après-midi de ce vendredi 26 Février 2021, au moment où la manifestante reprenait le chemin du retour pour se rendre à son domicile au bord de son véhicule. Quatre policiers algériens en tenue ont arrêté la jeune femme en lui demandant en arabe de sortir de sa voiture. Une fois à l’extérieur, Tilleli a reçu des coups violents au ventre, des insultes et des menaces de la part des quatre hommes.

La jeune femme a été immédiatement secourue par l’intervention des militants du MAK de la région et des membres du comité de soutien Lounes Hamzi. Tilelli a été admise dans une clinique à Tizi Ouzou où elle a subi des examens médicaux. D’autres examens, notamment au niveau du foie, avec des médecins spécialistes sont prévus pour la journée de demain samedi.

Le sursaut du peuple kabyle doit se manifester d’urgence pour en finir avec cette guerre qu’a déclaré le pouvoir colonial algérien contre la Kabylie. L’heure de l’indépendance de la Kabylie a sonné plus que jamais. Seule la Kabylie libre et indépendante est à même capable de protéger et de sauver ce qu’il en reste de la Kabylie.

SIWEL 262040 FEV 21